Samp, a Marassi arriva la Juve. Giampaolo ci crede: "Difficile ma non impossibile"

"La partita è difficile, ma non impossibile. Mi auguro che la squadra possa fornire sempre un buon livello di prestazione, al di là degli avversari". Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, chiede ai suoi una risposta importante nel match in programma questa sera (ore 20.45) a Marassi contro la Juventus.



Contro la Vecchia Signora, il tecnico di Giulianova non ha dubbi: "Dobbiamo fare un’altra grande partita come contro l’Atalanta - spiega - la Juve è una squadra forte: per mentalità, è più forte di quella che è. Quando sei abituato a vincere, respiri la forza della squadra. Ha iniziato bene in Serie A, Allegri ha riannodato le sue cose. Ha qualche assenza, ma rimane una formazione competitiva sotto ogni punto di vista".



Il probabile undici blucerchiato che scenderà in campo vedrà tra i pali Audero; Bereszyński, Ferrari, Colley e Augello a formare la linea difensiva; Vieira in posizione di regista, alle spalle di Leris, Rincon, Sabiri e Djuricic; mentre in attacco agirà Caputo.



"Bisogna avere anche quel sostegno che i tifosi ci sanno dare, quell’atmosfera delle grandi partite dove possiamo dire la nostra" ha inoltre aggiunto Giampaolo sottolineando l'importanza del fattore pubblico in gare come quella odierna.



Chiosa finale dedicata al mercato e ad una considerazione su quello che dovrà essere la Sampdoria in questa stagione: "Non mi piace parlare di mercato prima della partita, quando c’è la possibilità ne parlo con i dirigenti - ha evidenziato l'allenatore - Loro sono consapevoli, le idee sono chiare. Mi auguro che la Sampdoria non sia una piccola. Lavoro per far sì che sia una buona squadra, che può perdere contro le big ma che renda la vita difficile a tutti".