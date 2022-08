Oche, capre, cinghiali, iguane: gli strani incontri estivi sulle strade e autostrade liguri

Si possono fare strani incontri sulle strade e sulle autostrade liguri.

Durante questa lunga e calda estate, diverse vicende hanno visto protagonisti animali in difficoltà, in fuga, o semplicemente a passeggio, e persone non troppo attente alla segnaletica che hanno deciso di imboccare l’autostrada senza avere un mezzo di trasporto adeguato.

Il primo episodio ha visto protagonista un’oca, in quella che era ancora tarda primavera: il pennuto si trovava a lato della carreggiata sulla A10, poco prima dell’inizio di una galleria. Dopo diverse segnalazioni, è stata soccorsa dalle guardie zoofile e portata in salvo.

Se imbattersi in un gruppo di cinghiali in città ormai non è più un evento eccezionale, lo stupore di incontrarli in sopraelevata è ancora negli occhi di chi li ha avvistati. A metà luglio, intorno alle 3 di notte, un branco di ungulati è stato segnalato da diversi automobilisti, che percorrevano la Aldo Moro in direzione levante.

Sempre di cinghiali si parla, ma questa volta per un salvataggio di tutto rispetto portato a termine dai vigili del fuoco: l’animale, caduto in una intercapedine di un palazzo in via Marassi, è stato sedato per calmarlo, imbragato e recuperato grazie alla gruetta di un automezzo VF. Una volta al sicuro in una gabbia è stato affidato alla Vigilanza per riportarlo in libertà.

Ancora autostrada, ancora A10: questa volta a passeggio c’è una capra. L'animale è stato avvistato da diversi utenti della rete autostradale in una galleria a poca distanza dal casello di Genova Ovest.

Ci spostiamo in riviera, a Recco, dove un’iguana di un metro e mezzo ha deciso di scappare dalla sua abitazione e andare a spasso per le vie della frazione di Verzemma. “Innocua, mangia solo fiori e frutta” è la rassicurazione della proprietaria, ma pur sempre un insolito incontro.

Ultimo, ma non ultimo, l’episodio della scorsa domenica, che ha visto protagonista una ragazza sui pattini percorrere la Genova Ventimiglia in piena notte, giustificandosi poi con la polizia dicendo che è stato il navigatore a consigliarle il percorso più breve per raggiungere la sua destinazione.

Chissà quali sorprese ci riserveranno gli ultimi giorni di questa calda stagione.