Il primo pari casalingo non ferma l'entusiasmo in casa Genoa: campagna abbonamenti prorogata di due settimane

Nonostante il risultato non sia stato dei più soddisfacenti (restando comunque un pareggio in uno scontro diretto tutt'altro che da buttare alle ortiche), la sfida d'esordio in campionato col Benevento ha portato nuove consapevolezze in casa Genoa.

Da una parte il campo, dove il diesse Ottolini e la sua squadra sono al lavoro per rendere ancora più competitiva la rosa. Si cercherà quindi in questi restanti nove giorni di mercato di aumentare la qualità a disposizione di mister Blessin, già a partire dall'imminente arrivo del trequartista Mattia Aramu annunciato tra oggi e domani in città per le visite mediche, mentre parallela è la trattativa col Reading e l'entourage di George Puscas per il quale però è necessario limare alcuni dettagli per battere definitivamente la concorrenza del Como.

C'è poi il contorno, la cornice da ben altro e più alto palcoscenico che il Ferraris rossoblù ha sfoggiato in un sabato sera agostano. Insomma, qualcosa che in Serie B non si vede tutti i fine settimana, un entusiasmo da dodicesimo uomo in campo tutt'altro che scontato dopo una retrocessione.

Così, superata anche quota 19mila tessere, la società di Villa Rostan ha deciso di prorogare la scadenza della campagna abbonamenti che chiuderà ufficialmente il 3 settembre in concomitanza con la prossima uscita casalinga del Grifone contro il Parma. Dalle ore 10 di stamani, 23 agosto, è nuovamente possibile sottoscrivere l'abbonamento con l'obbiettivo di superare quota 20mila abbonati.

Intanto la tifoseria si sta organizzando, non senza fatiche relative all'acquisto dei biglietti, per tornare dopo diversi lustri a ritrovarsi con la tifoseria gemellata del Pisa nella trasferta di domenica prossima all'Arena Garibaldi.