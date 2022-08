Diana, la 29enne brasiliana sui pattini in autostrada: “Fatta una cazzata, ho avuto paura dei camion. Per fortuna è andata bene”

Autostrada Genova - Ventimiglia, l'una e mezza di notte di sabato scorso, all'altezza di Boissano, vicino a Loano. Dei ragazzi in macchina stanno andando verso la Suerte, quando incontrano lungo una ragazza sui pattini che percorre il tratto autostradale.

Diana Rocha, 29 anni, brasiliana, residente a Roma, in vacanza in Liguria ha imboccato per sbaglio l’A10 sui pattini. La polizia stradale di Imperia la intercetta, la fa uscire ad Albenga e per lei scatta una multa di 18 euro e 80 centesimi, oltre alla segnalazione alla Prefettura.

“Ho fatto una cazzata -dice Diana al nostro giornale – ma per fortuna alla fine è andata bene”. Ora dove si trova? “Sono tornata a casa mia Roma, mentre mi chiama sto andando a pagare la multa” dice la giovane originaria del nord del Brasile.

“Ho seguito le indicazioni del navigatore e non mi sono accorta che stavo entrando in autostrada”. Ha avuto paura? “Sì – confida Diana - soprattutto dei camion”.

La sua, diciamo avventura, è stata molto commentata sui social anche in maniera sprezzante contro di lei. Si sente vittima dei social? “Ho visto i commenti e a qualcuno ho pure risposto ma non mi hanno fatto arrabbiare”. Tornerà in Liguria? “Tornerò, ma starò attenta a non entrare in autostrada, non voglio prendere un’altra multa”.