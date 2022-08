Follia sulla A10: un tir e un'auto fanno inversione a U prima della galleria di Genova Aeroporto (video)

Ancora follia sulle autostrade genovesi: nel pomeriggio di ieri un autoarticolato e un’automobile hanno fatto un’inversione a U per passare da una carreggiata all’altra sulla A10 Genova Ventimiglia, poco prima della galleria vicino al casello di Genova Aeroporto, in direzione Genova.

I due veicoli sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre effettuavano l’infrazione, a poca distanza l’uno dall’altro, e subito gli operatori di Aspi hanno allertato la procedura di emergenza allertando la polizia.

Gli automobilisti in transito sono stati avvertiti del pericolo attraverso gli appositi pannelli, mentre le pattuglie delle sottosezioni della stradale di Sampierdarena e di Ovada hanno rallentato i veicoli in marcia per arrivare sul luogo del pericolo il prima possibile.

Fortunatamente non si sono verificati incidenti ed entrambi i conducenti dei mezzi sono stati fermati dalle pattuglie.

L’autista del tir, originario dell’Est Europa, è stato sanzionato con il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, a cui si è aggiunto il fermo del mezzo per 3 mesi.

Il conducente dell’auto, che poi si è rivelata essere a noleggio, anch’egli straniero, ha subito la stessa sorte.

I guai per i due autisti non sono finiti, in quanto ritenuti responsabili di attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti: i poliziotti stanno inviando in queste ore un dossier alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.