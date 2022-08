Lezioni di Inglese: come darle a chi va in vacanza

Uno dei requisiti fondamentali per viaggiare all'estero è senza dubbio la conoscenza di base della lingua inglese. Questo vale non solo se si ha in mente di andare in Inghilterra o negli Stati Uniti, ma anche in qualsiasi parte del mondo. Lo sanno bene tutti i turisti che partono dall'Italia per una vacanza. Se hai le conoscenze e la capacità di dare lezioni di inglese, questa è la tua occasione per ottenere un lavoro redditizio quest'estate.

Infatti, è in aumento il numero di persone che cercano professori che diano lezioni private di inglese. Non è necessario, per un viaggio di vacanza, raggiungere un livello elevato d’inglese, ma piuttosto acquisire le nozioni di base per rendere il viaggio più interessante e persino divertente.

In questo contesto, si apre un mondo di opportunità per chi si trova a dare lezioni di inglese. Innumerevoli sono le esigenze di apprendimento di questa lingua, sia per chi viaggia per piacere sia per chi viaggia per affari o lavoro. Indipendentemente dal motivo, un insegnante che impartisca lezioni di inglese online sarà sempre richiesto.

Requisiti per diventare insegnante d’inglese

Evidentemente, per essere un buon insegnante di inglese, come di qualunque altra lingua, sono necessarie un'ottima padronanza della lingua e la capacità pedagogica. Inoltre, è necessario disporre dei mezzi necessari per farsi conoscere e attirare potenziali studenti.

A questo proposito, esistono piattaforme virtuali di vario tipo che possono accogliere inserzioni promozionali. Grazie a questa opportunità, gli interessati possono promuoversi per impartire lezioni di inglese, sia online che di persona.

Tra le qualità, comuni a tutti gli insegnanti, un docente d’inglese dovrebbe essere:

Libero

Volenteroso

Paziente

Attento

Flessibile

Occorre considerare che insegnare l'inglese non è la stessa cosa che insegnare la matematica, la storia o le scienze. Sebbene le qualità pedagogiche dovrebbero essere comuni ai buoni insegnanti, ogni disciplina ha le sue peculiarità. Di conseguenza, è importante che un insegnante di lingue sappia scegliere i suoi strumenti e modalità per rendere le sue lezioni di inglese veramente assertive.

Lezioni d’inglese... In inglese

Tra gli errori più comuni che gli insegnanti di lingue in Italia commettono, vi è quello di parlare in italiano nel corso delle lezioni. Quindi, per essere un ottimo insegnante d’inglese non basta conoscere la lingua: è assolutamente necessario pensare nella lingua come se fosse la propria madrelingua.

Il dialogo permanente e costante nella lingua di Shakespeare non può mancare fra gli strumenti e le tattiche che devono essere utilizzati negli studenti d’inglese. Questo permette d’imparare seriamente la lingua e di renderla più naturale.

Questo sistema richiede forse uno sforzo maggiore da parte del docente, poiché la semplicità con cui alunni e insegnanti dialogano nella loro lingua tende a rendere difficile la focalizzazione sul dialogo continuo in inglese.

Evidentemente nel primo incontro è necessario che si parli prevalentemente in italiano. Questo è necessario per due motivi: innanzitutto, per non spaventare il discente e in secondo luogo, per stabilire alcune linee guida per lo sviluppo e gli aspetti organizzativi delle lezioni. Avendo chiarito queste considerazioni, le lezioni dovrebbero continuare con una conversazione in italiano sempre più ridotta.

Programmare le lezioni in base agli interessi dell'allievo

È stato detto che una delle qualità di un buon insegnante è la flessibilità. A questo proposito, possono essere potenziali candidati per le lezioni di inglese i giovani delle scuole elementari, delle scuole medie, gli studenti universitari o i professionisti. Un gruppo molto ricorrente è costituito da persone di qualsiasi età che desiderano imparare l'inglese standard per poter viaggiare.

Ogni interesse richiede lezioni d'inglese personalizzate e specifiche. Nel caso di coloro che si recheranno all'estero, l'attenzione si rivolge alle frasi e parole più comunemente utilizzate durante un viaggio.

In tal senso, l'insegnante dovrà organizzare le sue lezioni su quelle frasi in inglese che sono indispensabili per intraprendere una gita e un soggiorno senza ostacoli linguistici. Tra le altre:

Frasi utilizzate in aeroporto: orari dei voli, partenze e arrivi, ritardi, servizio bagagli e tutto ciò che riguarda l'uso dei suoi spazi

Richiedere indicazioni su come muoversi in città: fermate di autobus o taxi, chiedere indicazioni o dire al tassista dove si vuole andare

Come arrivare al ristorante: prenotare, chiedere il menù

Domande tipiche in un hotel o in un supermercato

Saluti e conversazioni di base

Come trovare studenti per le lezioni d’inglese

Si possono trovare studenti in base al tipo di lezioni che si desidera impartire. Se si sceglie di fare lezioni di inglese online, è necessario creare un'infrastruttura tecnologica con un ottimo accesso a Internet; in questo caso, è possibile coprire un territorio più ampio. Nel caso in cui le lezioni private di inglese vengano consegnate a domicilio, è necessario effettuare trasferimenti e lo svolgimento delle lezioni ha un carattere più locale.

In qualunque modalità, internet è di grande aiuto per trovare piattaforme dove è possibile inserire annunci per offrire lezioni di inglese.