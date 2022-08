Savona, il 26 e 27 agosto torna "Desbarassu". Due giornate di shopping con le occasioni di fine stagione

Dopo il grande successo dell'ultima edizione, ritorna "Desbarassu" a Savona.

Venerdì 26 e sabato 27 agosto le vie della città si animeranno con stand dai mille colori e innumerevoli interessanti occasioni per lo shopping di fine stagione. Sarà l'occasione per acquistare capi ad un prezzo straordinario e un momento particolare per vivere la città e scoprire anche le nostre bellezze artistiche.

“L'iniziativa di Ascom Confcommercio Savona - dice la presidente, Laura Chiara Filippi - vuole da anni creare una due-giorni dedicata allo shopping, il vero momento per gli ultimi acquisti dell'estate ma anche l'opportunità, per i commercianti, di presentare le nuove collezioni e far riscoprire il piacere di acquistare rivalutando il rapporto umano ed il servizio del negozio in città".

"Compartecipiamo volentieri all'iniziativa organizzata da Ascom Confcommercio Savona - spiega invece l'assessore al Commercio Elisa Di Padova - perchè rappresenta un momento di rilancio e vicinanza dell'amministrazione al commercio in città, impegno che proseguirà nei prossimi mesi con la Cabina di regia per progetti di sostegno e valorizzazione del commercio".



Il 26 e 27 agosto, dunque, tutti a Savona, per riscoprire la città e cogliere le offerte; in questa occasione i commercianti avranno la facoltà di proporre alla propria clientela orario continuato.