Genoa, doppio colpo davanti: fatta per Aramu e Puscas. In mezzo torna Strootman?

Si scaldano gli ultimi giorni di mercato in casa Genova, dopo le prime tre uscite ufficiali di campionato che hanno sì sottolineato come il ritiro estivo abbia portato i suoi frutti in termini di gioco, ma anche lasciato intravedere ancora diversi spiragli nella rosa a disposizione di mister Blessin per portare a un ulteriore salto di qualità.

Dopo un corteggiamento di settimane è finalmente arrivato il fatidico "si" del fantasista torinese classe '95 Mattia Aramu, protagonista negli ultimi due campionati con la maglia del Venezia. Coi lagunari ha conquistato la promozione da titolare indiscusso e poi disputato una Serie A non soddisfacente a livello di squadra, culminata con la retrocessione, ma dai discreti numeri a livello personale.

Stamattina per lui le visite mediche presso la "Casa della Salute" di Multedo, dove domani dovrebbero essere effettuate quelle dell'attaccante rumeno scuola Inter, George Puscas.

Il ragazzo, reduce da una duplice esperienza l'anno scorso divisa tra Reading e Pisa, è atterrato nel pomeriggio in città dopo che il club rossoblù ha raggiunto l'intesa con gli inglesi, proprietari del cartellino, parrebbe sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

A raggiungerli potrebbe essere, a stretto giro di posta e forse addirittura già in serata, l'olandese Kevin Strootman. Dopo una stagione fatta più di ombre che di luci col Cagliari mettendo insieme una manciata di presenze, il centrocampista potrebbe tornare per rilanciarsi nuovamente col Grifone come già fece nella stagione '19/'20.

Rilancio personale, dopo l'operazione di "pulizia" del ginocchio che in passato gli ha dato qualche fastidio di troppo, e anche tecnico per la società: se confermato, il suo arrivo sarebbe linfa di rara importanza in Serie B, per una mediana insieme a Badelj, Frendrup e Sturaro da ben altri palcoscenici.