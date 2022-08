L'effetto positivo del bamboo

Ogni anno, in tutto il mondo, si assiste alla produzione di circa 300 milioni di tonnellate di plastica. Solo il 9% di tale plastica è oggetto di riciclo; di conseguenza, la parte rimanente è destinata a rimanere a lungo nell'ambiente, o vede terminare la propria vita in mare. Usare prodotti sostenibili, caratterizzati da un limitato impatto ecologico, è fondamentale per il futuro del pianeta. In tale ambito, il bamboo si promuove come valida alternativa alla plastica. Si tratta, infatti, di un materiale naturale forte e durevole, oltre che biodegradabile.

Al bamboo è stato assegnato il soprannome di "acciaio verde", un termine che evidenzia perfettamente la forza e la resistenza del materiale. E questo senza rinunciare alla leggerezza e alla facilità di trasporto. Il bamboo è un materiale igienico; le sue fibre non necessitano di essere sottoposte a trattamenti chimici tossici. Questo in quanto la fibra di bamboo presenta al proprio interno il bamboo kun, un elemento che garantisce al bamboo stesso proprietà antibatteriche.

Merita di essere sottolineata anche la crescita estremamente rapida della pianta (si parla di 60 cm al giorno). La coltivazione naturale, assolutamente rispettosa dell'ambiente, porta le foreste di bamboo a essere benefiche per l'ambiente. Rispetto ai normali alberi, il bamboo è in grado di assorbire una quantità doppia di anidride carbonica, e genera una percentuale di ossigeno del 30% più elevata. Le radici particolarmente forti lo rendono molto stabile, abbattendo il rischio di frane e smottamenti.

Non stupisce, in base alle caratteristiche appena indicate, che il bamboo sia divenuto un materiale da costruzione estremamente versatile, venendo impiegato anche come materia prima nell'industria della carta, del legno, e in ambito alimentare e tessile.

Chi ha intenzione di rinnovare la propria abitazione affidandosi a un prodotto naturale, dall'ottima resistenza e contraddistinto da un design impeccabile, ha nel bamboo proposto da Bamboo Import la soluzione ideale.

A sorprendere è la versatilità del materiale, disponibile in molteplici colorazioni. Che si tratti di una casa, di un ufficio, di un locale o di un negozio, il bamboo è destinato a divenire protagonista sia in ambienti moderni che in stanze arredate in modo classico, o contraddistinte da complementi d'arredo in stile vintage.

Oltre a poter essere utilizzato per gli spazi interni, il bamboo è un'opzione sostenibile che trova impiego anche come pavimentazione da esterni: questo grazie alla sua elevata resistenza, e a una durabilità invidiabile. Di conseguenza, anche le persone alla ricerca di idee originali per aggiungere un elemento di novità a una veranda, una terrazza o al bordo piscina, potranno affidarsi a bambooimport.com/it con la massima fiducia. Altro punto di forza del bamboo è il fatto di rappresentare un materiale che non richiede interventi di manutenzione, evitando anche di "rubare" tempo eccessivo alla pulizia.

Sarà sufficiente ricorrere a detergenti delicati a ph neutro, opportunamente diluiti, per far ritornare la superficie nelle condizioni iniziali. Un ulteriore aspetto interessante del bamboo? Questo materiale, nonostante le sue molteplici qualità, è oggi disponibile a un prezzo abbordabile. Chiunque ha l'opportunità di dotarsi di pavimenti interni o esterni di qualità a prezzi accessibili.