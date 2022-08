Tecnologia: il trend del retrogaming, oggi

Il termine rétro ha un significato specifico: allude infatti a una mania consapevole per uno stile d’altri tempi. Questo si può manifestare attraverso la musica, il design, l’abbigliamento, il teatro e naturalmente i videogames storici. Si esprime a livello creativo attraverso il pastiche e la citazione. Nel senso più stretto, rétro tende a indicare il territorio di esteti, intenditori e/o collezionisti, persone dotate di una cultura quasi di stampo accademica unita a un sottile senso dell’ironia. Il termine ha finito per essere utilizzato in maniera molto più vaga ed eterogenea, come un sinonimo di tutto ciò che appartiene al passato relativamente recente della cultura pop. Per queste ragioni possiamo vedere come gli ultimi anni siano stati caratterizzati da una sempre più ingombrante e imperante presenza di vecchia cultura pop nella nostra vita. I motivi sono legati specialmente alla capacità di acquistare un intero catalogo (o libreria) di un artista, un movimento, una serie di videogiochi, film, telefilm e dischi.

I videogiochi moderni sono senza dubbio più avanzati dei vecchi giochi, con grafica realistica, fisica realistica, intelligenza artificiale sostanziale e scelte multiplayer online. Nonostante questa abbondanza di tecnologia, gli appassionati di giochi si rivolgono sempre più a giochi e sistemi di gioco più vecchi, rendendo i giochi retrò una delle tendenze più calde nel settore del tempo libero.

Gli elementi caratteristici: la semplicità di gioco

Sono finiti i giorni in cui potevi acquistare un gioco, correre a casa e inserirlo nel nostro sistema. A causa dei giochi attuali che trasportano una quantità crescente di dati e immagini, i giocatori sono abituati a scaricare gli aggiornamenti e le versioni più recenti, eseguire correzioni di bug e attendere ore per l'installazione del nuovo gioco. Poi c'è la curva di apprendimento, spesso associata a giochi moderni sempre più complessi, con dozzine di controlli e regole diversi da ricordare.

Al contrario, poiché non disponevano della tecnologia per produrre esperienze di gioco fluide e facilmente coinvolgenti, i giocatori delle epoche precedenti dovevano fare più affidamento sulla produzione di un gameplay avvincente. I vecchi giochi erano meno attraenti, ma più impegnativi e con controlli più semplici, il che li rende ideali per i giocatori che vogliono una pausa dalle esigenze dei giochi moderni.

Giochi da casinò retrò

Poiché il business dei casino online è così variegato, molti casinò digitali hanno escogitato modi nuovi e innovativi, coinvolgendo i giocatori e tenendoli distanti dalla concorrenza. Un approccio per raggiungere questo obiettivo è attraverso esperienze di gioco storiche, in cui tutto lo sfarzo e il glam del passato vengono reintrodotti, consentendo comunque all'utente di trarre profitto dalla tecnologia del 21° secolo. I giochi di slot, in particolare, hanno un'atmosfera retrò, con temi basati su episodi TV e film classici. Anche il gioco d'azzardo nei casinò dal vivo ha un fascino vintage, perché consente ai giocatori di vivere parte dell'atmosfera di un casinò di persona.

Le vecchie e preziose console

Molti dei migliori giochi mai prodotti sono stati rilasciati negli anni '80 e '90 e molti di loro reggono ancora oggi, il che aiuta a spiegare la nostalgia per sprite, cartucce, poligoni a bassa risoluzione e CD tra la Gen X e i primi millennial. Che voi siate cresciuto con NES, Sega Genesis o PlayStation, c'è una nuova e moderna console che puoi usare per rivivere i vostri giochi d'infanzia.

Ancora meglio, poiché questi sistemi utilizzano la tecnologia moderna, non dovrete di certo perder tempo nel tentativo di recuperare cavi video analogici o acquistare convertitori grafici. Le console Nintendo NES, Sega Genesis e PlayStation Classic sono più popolari che mai in questo momento, poiché gli utenti rivivono i loro ricordi di gioco d'infanzia o provano per la prima volta i giochi degli anni '80 e '90 e le console retrò sono sempre più disponibili.

Le nuove versioni per le console rétro

Anche il mercato delle console moderne sembra tornare alle sue radici, con il rilascio del Super Nintendo Entertainment System (SNES) Mini Classic, che offre lo stesso aspetto e la stessa sensazione della console domestica SNES originale, ma in una versione più compatta, dotata di 21 giochi, dei classici intramontabili. Anche Atari infatti è tornata con il sistema Ataribox, progettato per combinare iconici giochi retrò con giochi moderni per offrirti il ​​meglio di entrambi i mondi.

Anche il Commodore è tornato sul mercato dei giochi, con il C64 Mini, che offre un'uscita ad alta definizione tramite HDMI, un joystick in stile vintage e 64 giochi integrati, inclusi vecchi preferiti come Uridium, Paradroid, Occhio di Falco, Nebulus e Monty Mole.

In conclusione

Nel complesso, mentre i giochi attuali hanno molti vantaggi, come grafica migliore, esperienze di qualità superiore e molte più sfide e avventure rispetto ai giochi degli anni '90 e 2000, i giochi retrò hanno un fascino difficile da ignorare, poiché riportano un senso di semplicità che avevamo in passato. Questa consapevolezza che i fan dei giochi cerchino qualcosa di più della semplice grafica ultra-realistica porterà a una maggiore profondità e un gameplay più avvincente man mano che i progettisti di giochi regolano le loro priorità. Possiamo affermare che i giochi retrò sono tornati e molto probabilmente sono qui per restare, quindi dovremmo aspettarci che emergano più tendenze di gioco retrò nello stesso momento in cui la nuova tecnologia ci porta giochi moderni ancora più all'avanguardia.