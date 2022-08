Vaiolo delle scimmie, trattati 20 casi al San Martino, vaccinazione raccomandata a persone a rischio

Il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità fa il punto in merito alla campagna di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie. “Ad oggi la clinica di Malattie Infettive di Genova ha trattato circa venti casi di vaiolo delle scimmie e attraverso i centri di Malattie Infettive, Dermatologia e Dipartimenti di Prevenzione abbiamo individuato le persone a rischio e a cui è altamente consigliata la somministrazione del vaccino. Il Diar è stato tra i primi a muoversi con il protocollo regionale e dalla prossima settimana saranno disponibili le prime 1.700 dosi”.

Matteo Bassetti, coordinatore del Dipartimento Interaziendale regionale di Malattie Infettive e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino spiega “L’infezione non è blanda e non va banalizzata - ma aggiunge - ma sappiamo anche che la clinica di Malattie Infettive è in grado di gestire al meglio i casi che fino ad oggi si sono presentati, anche quelli più complessi.”