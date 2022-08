Allo Sferico di Andora il 1° Trofeo Coppa Liguria di Pallapugno

Allo Sferico di Andora, in frazione San Bartolomeo, pronti a scendere in campo gli atleti di pallapugno che disputeranno il 1° Trofeo Coppa Liguria. Il grande evento sportivo si terrà lunedì 29 agosto alle 21 e vedrà sfidarsi la Bormidese di Davide Dutto contro la Imperiese Olio Roi Acqua San Bernardo di Federico Raviola.

Il 1° Trofeo Coppa Liguria è organizzato dal Comitato Regionale Pallapugno e dall’Asd Don Dagnino “Peq Agri”.

Il biglietto ha un costo di 7 euro per i soli spettatori maggiorenni; per i minorenni è prevista infatti la gratuità. Prima dell’incontro sarà possibile cenare presso l’impianto sportivo. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3382986681.