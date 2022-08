Fine agosto al Molo 8.44: novità, promozioni e proposte

È un fine agosto ricco di proposte quello al Molo 8.44.

Dopo la recente inaugurazione del Crossfit 8.44 è ancora più ampia l’offerta fitness presente nello shopping center di Vado Ligure.

"Stai pensando di rimetterti in forma dopo l’estate o semplicemente godere del beneficio di un’attività fisica? Passa da Revolution Fit e fai due chiacchiere con gli insegnanti che saranno lieti di consigliarti in base alle tue esigenze. Se invece desideri procrastinare gli impegni e goderti ancora un po’ di atmosfera estiva, ricordati che lo Swim Club è aperto ed offre ogni settimana la possibilità di partecipare ad eventi esclusivi… oppure semplicemente approfitta della sua atmosfera suggestiva per un po’ di relax a bordo piscina" dicono dalla direzione del Molo.

"Mamme, papà, stiamo pensando anche a voi, perchè sappiamo bene che l’inizio della scuola è dietro l’angolo! Da Takko Fashion, per i possessori di tessera VIP, sono arrivate le prime occasioni per il rientro a scuola dei vostri pulcini" continuano.

E a breve, altre novità a tema #BackToSchool! Il Molo 8.44 pensa per tutti… e accontenta tutti.