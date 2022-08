Albenga, tre eventi da tutto esaurito per i "Fieui di Caruggi": in poche ore esauriti i posti per le serate del Teatro Ambra

Ancora una volta il “miracolo” si è avverato, perché se non di miracolo sicuramente di qualche cosa di prodigioso si tratta.

In poche ore i Fieui di Caruggi sono riusciti a “riempire” per ben tre volte la platea e la galleria del Teatro Ambra per i loro tre eventi: Premio Fionda di Legno, Gran Concerto per don Gallo e Trafficanti di sogni. Con gente in coda per accaparrarsi i posti migliori fin dalla sera del giorno prima!

E loro commentano sornioni: “O c'è una diffusa insonnia ad Albenga e dintorni oppure queste manifestazioni sono davvero amate e attese dalla gente!”.

Ma cosa spinge ad aspettare tante ore per prenotare spettacoli a scatola chiusa? Ce lo spiegano le prime arrivate, Cristina ed Elisabetta, in coda dalle 22 di venerdì: “Intanto con i Fieui di Caruggi si va sul sicuro: in tanti anni non ci hanno mai deluso. Poi tutte le offerte vengono destinate in beneficenza. E infine è diventata una tradizione simpatica: ogni anno ci ritroviamo, socializziamo nell'attesa e ci divertiamo persino”.

E in coda anche tanti dalle città vicine e,addirittura, da Torino, Acqui Terme, Milano!Allora davvero lunga vita ai Fieui e ai loro eventi.

E per concludere uno scherzoso (ma vero) ordine di arrivo: Cristina e Elisabetta ore 22 (del giorno prima), Francesca ore 22,32 (sempre del giorno prima), Antonella ore 22,40 (ancora del giorno prima), Dino ore 2,10, Carla ore 2,38, Valentina ore 2,40, Flavio e Luigi ore 4,02, Marinella e Tiziana ore 4,12, Gianfranco ore 4,18, Sandra ore 4,24, Giancarlo ore 4,27, Silvio ore 5,04, Pinuccia ore 5,08, ecc.

Rimangono pochissimi posti disponibili che possono essere ancora prenotati presso il Bar Ai Giardinetti in piazza del Popolo che i Fieui ringraziano per la generosa collaborazione.