Testico, il mese di agosto si chiude con lo spettacolo itinerante del "Teatro del Mutuo Soccorso"

Sabato 27 agosto a partire dalle ore 20.40 l'abitato di Testico aprirà il sipario e diventerà "Il" palcoscenico, nella luce della sera, tra i suoi angoli più suggestivi, di uno spettacolo itinerante.

La Compagnia "Teatro del Mutuo Soccorso" di Imperia interpreta scene liberamente elaborate da "L'Italia s'è desta" di Stefano Massini.

Un catalogo no-strano che offre allo spettatore una carrellata esaustiva e realistica di vicende umane italiane talmente assurde da apparire irreali, eppure vere ed autentiche in quanto tratte da fatti realmente accaduti e riportati nelle pagine di cronaca di importanti quotidiani italiani di provincia che ogni giorno, per un anno, l'autore ha selezionato: trafiletti di quelli che ti fanno dire "Oddio, no, non è possibile sia reale".

Lo spettacolo inizia nella piazza del Comune e le diverse scene si succederanno, una dopo l'altra, nella via principale che attraversa ad anello la borgata per poi tornare a concludersi nella piazza.

Ad accompagnare gli spettatori la musica dal vivo del fisarmonicista Giuseppe Spampinato che interpreterà brani tratti dal repertorio folkloristico delle regioni italiane nelle quali si sono svolti gli episodi rappresentati.

"Vi aspettiamo per una serata di fine agosto diversa ma molto... italiana" commentano dall'Amministrazione comunale.