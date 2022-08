A "Parole Ubikate" l'attrice Veronica Pivetti: appuntamento il 28 agosto in piazza della Concordia ad Albissola

Appuntamento alle 21.15 di domenica 28 agosto in piazza della Concordia ad Albissola Marina con la rassegna "Parole Ubikate". Protagonista della serata sarà l'attrice Veronica Pivetti per presentare il suo romanzo "Tequila bang bang. Un giallo messicano" (Mondadori).

Per lei, attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica conosciuta dal grande pubblico anche per molte fiction di successo, si tratta di un esordio nel noir.

Tre donne: la protagonista, il suo ex marito (poi diventato donna), sua madre. L'ingenua, il bello e la perfida. La madre, algida donna d'affari, traffica coi narcos messicani, finché l'ignara figlia Jole, ex ballerina del Crazy Horse, mentre mamma è in Messico, trova un cadavere senza testa nel suo appartamento e l'ex marito – ora felicemente Corinna – l'aiuta a sbarazzarsene, ma così facendo finiscono tutt'e due nelle grinfie dei criminali. Da quel momento piovono pallottole, coltellate, fucilate, esplodono esplosivi, crollano capannoni pieni di droga, e la droga sparisce e tanti muoiono come mosche, in un crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto questo ha un effetto inaspettato: mette di buon umore. E ci fa dimenticare i nostri guai. Buon divertimento.