Ad Albissola Marina proseguono i mercoledì di Pozzo Garitta: il 31 agosto "SETte note per sognare"

Mercoledì 31 agosto alle ore 21, dopo la parentesi di Villa Faraggiana, ad Albissola Marina torna nel suo ambient naturale la rassegna de "I mercoledì di Pozzo Garitta", la rassegna che si svolge col patrocinio e il contributo della Fondazione de Mari e del Comune di Albissola Marina.

La manifestazione ospiterà i musicisti Silvia Schiaffino (flauto traverso) e Renato Procopio (chitarra) in "SETte note per sognare".

Silvia Schiaffino dopo aver conseguito la laurea in farmacia studia flauto alla prestigiosa Scuola Civica di Milano e si diploma in flauto traverso al Conservatorio di Cuneo nel 2006 dopo soli tre anni di studio. Recentemente e' stata selezionata più' volte per suonare come allieva effettiva alle masterclass in Svizzera e Milano di James Galway , flautista considerato da tutti leggenda vivente del flauto traverso dal quale ha ricevuto apprezzamenti per la sua particolare gamma di sonorità ed espressività musicale. Nel 2010 ha suonato negli Stati Uniti in duo con il flautista James Strauss e la pianista Anastacia Sefeitdinova presso Hartford e New Haven e nel Maggio 2012 è stata invitata a tenere una masterclass al Festival Internazionale del Flauto presso il Conservatorio Nacional di Lima in Perù dove ha riscosso un grande successo di pubblico e critica e si è esibita come solista insieme all’orchestra Nazionale del Peru’ diretta dal M° Cesar Vivanco. Ha collaborato come flautista ed ottavinista con diverse orchestre ed ensemble da camera come l’orchestra filarmonica italiana e l’orchestra Jean Sibelius.

Renato Procopio ha conseguito il Diploma in chitarra presso il Conservatorio di Musica “G.F.Ghedini“ di Cuneo sotto la guida del Maestro Pino Briasco. Si e’ classificato al primo posto al concorso nazionale “P.Taraffo” di Genova nel 1989 e ottenuto il primo premio assoluto al medesimo concorso nel 1990 e il secondo al concorso internazionale di Milano nel 1990. Nel 2000 si è classificato al terzo posto nel concorso internazionale Riviera Etrusca e, nel 2004, ha vinto il primo premio per la sezione chitarra al concorso internazionale di esecuzione musicale G. De Vincenzi. Ha inciso un disco contenente i suoi arrangiamenti per chitarra sola delle colonne sonore dei più celebri film di Walt Disney. Nel 2014 inciso insieme al chitarrista Federico Briasco, alla flautista Silvia Schiaffino e alla violinista Elena Aiello il disco “Se fosse poesia...” contenente 10 sue composizioni che sono diventate colonna sonora del Libro/disco di poesie “Il Viaggio” scritto e inciso dall’attore e doppiatore romano Silvio Anselmo.

Nel 2018 il cd “Vol au vent” realizzato dal duo ha ricevuto la medaglia di bronzo al “Global Music Awards”, prestigioso concorso statunitense con sede a San Diego che premia artisti emergenti in tutte le discipline musicali.

In questa serata il duo propone un programma che parte da melodie celeberrime tratte dal repertorio barocco e classico per trovare il culmine in una serie di medley dedicati alle colonne sonore di films dei più grandi compositori (Morricone, Mancini, Williams tra gli altri) appositamente arrangiate dal duo per flauto e chitarra.