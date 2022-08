Varazze celebra la Madonna della Guardia: lunedì 29 agosto festa al Santuario del monte Grosso

Lunedì 29 agosto 2022 avrà luogo la tradizionale festa in onore di Nostra Signora della Guardia.

Devozione particolarmente cara ai liguri ed anche in quel di Varazze ove nel 1861, sulla sommità del monte Grosso (402 metri s.l.m.), venne costruito un Santuario ad Ella dedicato, per volontà del Marchese Fabio Invrea. Così, come il Santuario genovese eretto sul monte Figogna, a ricordo dell’apparizione della Beata Vergine al contadino Benedetto Pareto. In particolare il piccolo luogo di culto sulle alture ad est di Varazze ospitò per ben tre volte il genovese ed allora monsignore Giacomo della Chiesa, che sarà eletto Sommo Pontefice nel 1914 col nome di Benedetto XV.

Il programma prevede: domenica 28 agosto, alle ore 21, la preghiera comunitaria recitando nel Santuario i Misteri del S. Rosario; lunedì 29 agosto festa al Santuario con alle ore 11la messa in suffragio dei Defunti della Famiglia Invrea, fondatrice del santuario, celebrata dai Padri Domenicani e alle ore 16.30 la celebrazione del Vespro, la Messa officiata dal parroco don Claudio Doglio con supplica alla Vergine Santissima, con a seguire la Solenne Processione con sosta di preghiera nella Cappelletta.

Durante la giornata servizio bar e ristoro con la possibilità di gustare le tradizionali focaccette. L’incasso sarà devoluto per la manutenzione del Santuario.

Il Santuario è raggiungibile con mezzi fuoristrada esclusivamente tramite la nuova strada dalla località “Lecanà” (Discarica Ramognina): la catena di accesso rimarrà aperta lunedì 29 agosto dalle ore 8 alle 22 e venerdì 29 dalle ore 9 alle 21. I proprietari della strada declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone e cose, pertanto, gli organizzatori invitano alla massima prudenza per la strada dissestata, indossare abiti consoni alle funzioni religiose e di porre attenzione al fine di evitare incendi.

La Protezione Civile di Varazze presterà servizio navetta gratuito.