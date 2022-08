Balneari, Berrino (FdI): “Governo dimissionario non approvi decreti attuativi. Fratelli d’Italia da sempre a difesa del settore”

"Auspico che il Governo Draghi, in dirittura d’arrivo del suo mandato, non approvi i decreti attuativi sul dossier balneari pregiudicando la possibilità di salvare migliaia di imprese. Il suddetto governo, come sostenuto dal deputato Riccardo Zucconi, si è già reso responsabile di un grave stravolgimento inserendo la messa a gara delle concessioni balneari in un provvedimento collegato al Pnrr. Sarà il prossimo governo a farli perché gli operatori del settore hanno bisogno di certezze per il loro futuro non di minacce e di ostilità. Fratelli D’Italia è stata l’unica forza politica che, da sempre, difende il settore e continuerà a farlo con proposte di legge concrete e serie. Chi investe negli stabilimenti del nostro paese va tutelato perchè ci sono in gioco migliaia di attività di famiglie, già messe a dura prova dal caro energia. Gli stabilimenti balneari sono da sempre un'eccellenza della nostra nazione, del nostro turismo e come tali vanno assolutamente difesi".

Lo dichiara Gianni Berrino, assessore regionale di Fratelli D’Italia, candidato al Senato nel collegio uninominale Liguria 1.