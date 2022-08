Il PD lancia la campagna elettorale e presenta i candidati liguri

Un gruppo che darà voce anche ai giovani e alle loro speranze di futuro, affrontando temi come cambiamento climatico, lavoro, diritti, sanità e parità di genere. Per dare il via alla campagna elettorale, dalla prossima settimana, il Pd organizzerà un viaggio nel mondo del Lavoro e della Sanità ligure. Prime tappe di un percorso che toccherà luoghi e temi strategici per lo sviluppo del territorio.

Per Andrea Orlando, 53 anni, capolista alla Camera nel collegio plurinominale della Liguria "con la lista Italia Democratica e Progressista mettiamo a disposizione di tutti i liguri il lavoro fatto dal Pd in questi mesi per proteggere i lavoratori, le famiglie, i pensionati, i giovani, le imprese dagli effetti della pandemia e dalle conseguenze del caro energia. Le cittadine e i cittadini sanno riconoscere chi lavora per mettere al centro la lotta alle diseguaglianze e chi, come è sempre accaduto, pensa di rimettere tutto in discussione facendo perdere altro tempo prezioso”.

Valentina Ghio, 51 anni, forte dell’esperienza decennale da sindaca e di vicesindaca della Città metropolitana traccia un percorso con una visione ampia, che sia di crescita per tutti a partire dalle opportunità che offre il Pnrr: “Bisogna avere la capacità di cogliere le possibilità uniche che questo strumento offre proprio sui temi emergenti della Liguria: sanità efficiente, scuole adeguate, ricerca e sviluppo, mobilità efficace e tutela del territorio. Dobbiamo incidere sullo sviluppo dei nostri settori trainanti - portualità, turismo, innovazione - e sostenere e risolvere le crisi industriali in atto”, traccia la strada la segretaria del Partito Democratico in Regione, presentando la sua candidatura.

Alberto Pandolfo, 36 anni, da consigliere comunale Pd, punta a tenere alta l’attenzione sulle emergenze liguri a partire da Genova: “Una priorità per far sì che la nostra terra esca dall'isolamento e crei occasioni di lavoro per chi vuole crescere, vuole vivere e vuole beneficiare delle nostre meraviglie è sviluppare infrastrutture e collegamenti adeguati. Oltre a realizzare progetti che devono guardare allo sviluppo del territorio, avendo rispetto e mettendo al centro, le persone e l’ambiente”.

Aurora Lessi, 27 anni, giovane consigliera comunale di Savona focalizza l’obiettivo sulle nuove generazioni e il loro futuro a partire dall’emergenza climatica e l’istruzione: “Sogno un’Italia a misura di giovane, a partire dalla cura del nostro territorio per arginare il cambiamento climatico. Scendo in campo per scuole sicure e gratuite; per avere infrastrutture, anche digitali, per il nostro territorio, per sconfiggere l’isolamento; per posti di lavoro dignitosi, sicuri e una vera parità di salario; mi sono messa a disposizione perché voglio un futuro per la mia generazione, anche in Italia, anche sul nostro territorio”.