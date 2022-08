Morte di Alberto Balocco, anche Alassio in lutto. Melgrati: "Un'enorme tragedia"

La tragica scomparsa dell'imprenditore fossanese dell'industria dolciaria, Alberto Balocco, avvenuta ieri a causa di un fulmine che ha colpito lui e un amico durante un'uscita in mountain bike tra le montagne piemontesi della Val Chisone, ha avuto un'eco nazionale lasciando profonda commozione.

Molti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da più parti, come quello del sindaco Marco Melgrati, di Alassio, dove l'imprenditore e la sua famiglia erano soliti trascorrere qualche giorno di vacanza nella sua abitazione.

"Il modo in cui è successo, la consapevolezza che in attimo si sia consumata una tragedia di questa portata lascia senza parole e fa affiorare i ricordi. Quella della bici era una delle grandi passioni dell’industriale fossanese insieme a quella per la nostra città, dove aveva casa e che frequentava abitualmente con la famiglia da tempi lontani" afferma Melgrati.

"Quando ho avuto la triste notizia, mi sono venute in mente le parole di mio nonno materno, il Cavaliere del Lavoro Pietro Pirra. Anche lui fossanese, aveva la fabbrica di mobili a una manciata di metri dal primo stabilimento della Balocco. Uomo di pochissime parole amava ricordare solo due grandi amici, punti di riferimento della sua vita al di fuori dalle mura della fabbrica: Luigi Bima, che fu poi testimone di nozze di mia mamma, deputato della Democrazia Cristiana cui la città di Fossano ha intitolato una piazza, e Antonio Francesco Balocco, il nonno di Alberto" prosegue il primo cittadino alassino.

"Da piccolo a casa dei nonni non mancavano mai i dolci della Balocco - aggiunge - e questo è un altro ricordo che affiora alla mente insieme ai profumi che entravano dalla finestra quando nei forni cuocevano i biscotti".

"Ho dovuto dare la notizia anche a mia mamma Maria Teresa che commossa ha aggiunto ricordi a ricordi. Io, con mia mamma, ma anche tutta la città di Alassio ci stringiamo intorno a questa famiglia, già colpita poche settimane prima dalla scomparsa del padre Aldo. Un dolore immenso che facciamo nostro, nella speranza che la sorella, la moglie e i figli continuino a scegliere la nostra città per qualche momento di svago. Sarà sempre un piacere accoglierli" conclude Melgrati.