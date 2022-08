All'Expo Valle Arroscia elogio all'Ormeasco attraverso il 2° Memorial in ricordo del senatore Boscetto: "Grande intuitore delle potenzialità del territorio" (foto e video)

Anche quest’anno l’Expo Valle Arroscia ricorda un suo cittadino illustre, Gabriele Boscetto. Nell’ambito della rassegna dedicata alle eccellenze e ai prodotti tipici del comprensorio, gli organizzatori dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, Imperia-La Spezia-Savona e il comune di Pieve di Teco hanno infatti organizzato il “2° memorial Boscetto”.

L’incontro si è svolto nella sala consiliare del comune di Pieve a cui hanno partecipato il sindaco, nonchè presidente del Parco delle Alpi Liguri, Alessandro Alessandri, Luigi Sappa, ex presidente della Provincia ed ex sindaco del comune di Imperia, attuale amministratore unico della ‘Società di promozione dell’Università’, Augusto Manfredi, Sommelier e membro della Confraternita dell'Ormeasco che annovera tra i fondatori proprio il senatore Boscetto.

Presenti, tra gli altri, anche Enrico Lupi, presidente presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il vicepresidente della regione Liguria Alessandro Piana, l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino nonchè molti esponenti della politica locale e provinciale. All'incontro ha partecipato anche la vedova del senatore Boscetto, la signora Rosalba Nasi che ha ricevuto un omaggio floreale consegnatole dalla vicesindaco di Pieve di Teco, Rosanna Zunino.

Commosso il ricordo di Luigi Sappa: "insieme alla cultura del buon bere Boscetto, ha dichiarato, ha saputo elevare al grado di eccellenza anche tutto ciò che ruota intorno al vino. Quindi le tradizioni, le storie, la civiltà di una volta coniugata con quella attuale. Quindi l'economia attuale di queste valli basata sull'agroalimentare, l'enogastronomia: è questo il suo grande merito. Ricordarlo è un atto dovuto ed un piacere per me".

Significativo poi, l'apporto storico e culturale fornito da Augusto Manfredi il quale non ha solo illustrato le qualità dell'Ormeasco, ma ha voluto rendere il giusto merito all'apporto dato dal senatore. "Il senatore Boscetto, ha evidenziato Manfredi, ha avuto una grande intuizione. Coinvolse tutti i sindaci dell'alta Valle Arroscia che aderirono con grande entusiasmo. Era un estremo difensore di questo vitigno e al giorno di San Martino si faceva una grande festa dove si assaggiavano le nuove annate di Superiore. Rimase molto attaccato a questa bella tradizione. La Confraternita è una delle poche presenti in Italia. Noi ne siamo orgogliosi. Tributiamo quindi al Senatore Boscetto un grande ringraziamento per questa intuizione che ebbe".

Successivamente si è svolto il winetasting “L’Ormeasco secondo Paolo Massobrio”. Il giornalista, scrittore e gastronomo ha illustrato, al numeroso pubblico accorso, e sottolineato le peculiarità e le caratteristiche del celebre vino attraverso degustazioni guidate. Un appuntamento dedicato agli appassionati del buon bere ma non solo. Gli assaggi e le degustazioni, corredate dalle spiegazioni di un esperto come Paolo Massobrio, sono state l’occasione per avvicinare anche chi intende scoprire un’eccellenza e il suo territorio di produzione.

"L'Ormeasco è un vino contemporaneo, ha affermato Massobrio, perché davanti ai cambiamenti climatici dimostra di essere un vino che porta integrità nelle varie annate, è longevo, complesso assolutamente non paragonabile al suo parente che è il Dolcetto in Piemonte. È uno dei grandi vini rossi italiani. La versatilità è un'altra sua grande peculiarità perché c'è L'Ormeasco, l'Ormeasco Superiore, lo Sciacchetrà e c'è anche la 'spumentatizzazione' che ha dato dei risultati davvero sorprendenti".