Le domande della mamma ansiosa (parte terza) e le risposte per avere qualche dubbio in meno

Cari Lettori, visto l’interesse suscitato dagli ultimi due articoli, continuerò anche oggi a rispondere ad alcune delle F.A.C. che mi vengono rivolte da mamme (e papà) più o meno ansiosi…

1. Mio figlio ha 12 anni e gli sono spuntati i secondi molari permanenti; devo fargli fare le sigillature dei solchi anche su quelli?

La sigillatura dei solchi, finalizzata a prevenire la carie, è assolutamente consigliata nei primi molari (fa parte anche delle linee guida del Ministero della Salute) poiché si tratta di denti che erompono non ancora completamente mineralizzati e perché i bambini di 6 anni non sono ancora perfettamente in grado di svolgere le corrette manovre di igiene orale domiciliare. Non è comunque sbagliato, soprattutto in presenza di solchi profondi o di carie all’interno della stessa bocca, sigillare anche i solchi dei premolari e dei secondi molari (a mio figlio lo ho fatto ed è arrivato a 17 anni senza carie…)

2. Con che frequenza vanno fatte le visite di controllo ai bambini?

La frequenza ideale delle visite di controllo per i bambini (ed anche per gli adulti…) non è uguale per tutti, dipende dal livello di salute orale, dalle abitudini alimentari e dalla capacità di svolgere le corrette manovre di igiene orale domiciliare. Un buon metodo per determinare il corretto numero di visite è il Kids Cario Test messo a punto da “Il Dentista dei Bambini”, che utilizza criteri oggettivi quali il numero di carie presenti, il numero di denti otturati, le abitudini alimentari ecc. per stabilire se sia più prudente vedersi ogni sei mesi oppure ogni 3 (o addirittura due!) per conservare sano il proprio sorriso…

3. Con che frequenza vanno fatte le radiografie di controllo?

Normalmente vanno fatte ogni 2-3 anni, se però si sospetta possa esserci un problema è opportuno rifarle anche con maggiore frequenza.

4. È obbligatorio utilizzare la sedazione cosciente col protossido di azoto ogni volta?

No, è solo una opportunità in più per rendere piacevole la seduta dal dentista (sia ai piccoli che agli adulti…). Talvolta sono i bimbi stessi che, a un certo punto, dicono “non ho più bisogno della mascherina, questa volta non usiamola!”, ma è talmente rilassante (e valido nel rimuovere l’ansia) che molti adulti gradiscono utilizzarla ogni volta, anche solo per le sedute di igiene orale professionale!

Vi ricordo che, se anche voi avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto di volta in volta, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova