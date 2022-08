Elezioni politiche: Katia Piccardo in Valle Scrivia incontra amministratori, circoli della vallata e cittadini

Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Liguria 02 che comprende parte delle province di Genova e Savona, ha incontrato in questa prima tappa in Valle Scrivia amministratori locali, rappresentanti dei circoli Pd della vallata e cittadini di Busalla, Ronco Scrivia, Montoggio, Savignone, Crocefieschi e Vobbia.

"Tornerò presto in Valle Scrivia per approfondire i temi di infrastrutture, trasporti e prevenzione del dissesto idrogeologico sui cui già tante battaglie abbiamo condotto con i colleghi amministratori di questa valle. Altri argomenti su cui molto presto ci concentreremo portano la nostra attenzione sul mondo del lavoro, del tessuto produttivo ed economico locale. Qui i colleghi Rosa, Simone, Sergio e Ivana tanto prezioso lavoro hanno fatto anche in ambito di servizi alla persona, politiche sociali, presidio sanitario e misure a sostegno dei più deboli: un impegno caratterizzante delle nostre proposte per il Paese e del programma della coalizione del centrosinistra che ho l'onore di rappresentare in questo territorio. Il loro generoso impegno non va minimamente disperso, anzi va consolidato, valorizzato e potenziato," dice Piccardo.