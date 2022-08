Politiche 2022, l'alleanza Verdi-Sinistra Italiana presenta i candidati liguri: clima, giustizia sociale e pace tra i punti principali

Tempo di presentazione ufficiale nella mattinata di ieri, 27 agosto, al Palazzo Ducale di Genova per l’Alleanza Verdi Sinistra che ha tenuto la conferenza stampa per rendere note e approfondire le proprie candidature alle prossime politiche.

Erano presenti come candidati Simona Cosso, Stefano Quaranta, Simona Simonetti (intervenuta anche come portavoce regionale dei Verdi), Marco Chiriaco, Roberto Melley e Roberto Amoretti.

Oltre a loro a prendere la parola sono stati anche Carla Nattero, coordinatrice regionale Sinistra Italiana, Claudia Moreni di Possibile e Maria Gabriella Branca della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana.

"Come Segreteria di Sinistra Italiana - ha affermato proprio la Branca - ci siamo impegnati a lungo per realizzare questa alleanza Verdi Sinistra. Direi che questa scelta è stata premiante, considerata l'attenzione che moltissime persone dimostrano per il nostro programma e anche il fatto che oggi abbiamo un nugolo di imitatori".

"Siamo stati i primi a sollevare nel 2021 il problema del rincaro delle bollette, del peso dell’energia sulle aziende e ora tutte le forze politiche si occupano di questo tema (siamo riusciti a scuotere persino il premier Draghi, che dopo il deposito dell'esposto sugli extraprofitti in Procura, ha diramato un sollecito alle compagnie affinché inizino a pagare le tasse) - ha quindi ricordato Branca elencando con una breve sintesi i temi principali della campagna elettorale della lista - Così sul lavoro, salario minimo e riduzione d'orario, e perfino sulla patrimoniale Letta sta proponendo le nostre tesi. Mentre siamo l'unica forza politica ad avere nel programma il disarmo e l'obiettivo della pace. Il riscaldamento globale sembra non riguardarci, ma se non iniziamo a prenderci cura del pianeta non avremo più un problema di trovare le energie rinnovabili e di economia sostenibile, ma di sopravvivenza".

"Nel 'Climate Clock', l'orologio del clima preparato da alcuni scienziati e premi Nobel - conclude Branca - mancano 100 secondi alla mezzanotte, ma tutti si comportano come se le risorse della Terra fossero infinite. La giustizia sociale e quella ambientale sono solo due aspetti dello stesso problema: la diseguaglianza".

Carla Natero invece osserva: "Vorremmo sottolineare in particolare il valore dei nostre candidate e dei nostri candidati che sono impegnati da anni sui temi dei diritti e della difesa dei valori fondamentali dell'antifascismo, della lotta al razzismo e alle disuguaglianze, dell'attuazione dei diritti costituzionali".

"Questo pomeriggio – conclude Nattero - abbiamo già iniziato a stendere, insieme ai portavoce dei Verdi, il calendario degli eventi a livello regionale e territoriale perché ora dobbiamo iniziare correre davvero!".

I candidati

CAMERA

Stefano Quaranta: d eputato dal 2013 al 2018. Membro della Commissione Affari Istituzionali.

Simona Simonetti: laureata in Fisica, membro del tavolo Energia di Europa Verde. Assessore all’ambiente a Vado Ligure dal 2018 al 2019.

Marco Chiriaco: c onsigliere Comunale di Roccavignale da quattro legislature. Da molti anni è impegnato nell’Anpi, ed ha svolto moltissime battaglie nel Sindacato e da sempre si è battuto per il territorio della Val Bormida, per il lavoro ma anche per una economia sostenibile.

Valentina Logli: co portavoce Ligure dei Giovani Europeisti Verdi, laureata in Scienze internazionali per la cooperazione e lo sviluppo.

SENATO