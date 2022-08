Calma e pazienza, Blessin prepara il suo Genoa per la missione Pisa: "Dobbiamo dettare i ritmi"

Campo dei Miracoli dista appena una manciata di passi dall'Arena Garibaldi eppure, nonostante la vittoria in terra pisana manca da oltre novant'anni, non è una mano dalla sorte la ricetta del Genoa per provare a portare via altri punti e continuare a muovere la classifica contro il Pisa. Ma calma e pazienza.

Sono questi i due concetti su cui ha insistito alla vigilia del match di stasera (ore 20.45, arbitro Chiffi di Padova) mister Alexander Blessin che ai suoi chiede di accelerare coi tempi di gioco ma di ragionare di più: "Col Benevento siamo stati lenti, mentre dobbiamo essere rapidi. Vogliamo controllare la partita, capire quando velocizzare il gioco e quando tenere il pallone tra le linee. Domani poi sarà necessario nelle due fasi scegliere le giuste giocate, senza perdere tanti palloni".

Concetti di campo, quindi. Eppure la settimana appena trascorsa tra i postumi del pari interno coi sanniti e i tre colpi arrivati a breve distanza uno dall'altro sembrano suonare come un suggerimento che arriva non solo dal rettangolo al tecnico, che probabilmente lascerà in tribuna per il momento Puscas e Strootman per convocare il solo Aramu tra i neo arrivati oltre a Sturaro alla prima chiamata stagionale, ma anche a tutta la piazza genoana: perché la B è un campionato ostico e quanto mai imponderabile.

Attenzione massima quindi a una compagine protagonista pochi mesi fa della finale play off persa col Monza, senza più due colonne come Lucca e Leverbe e guidata da un Rolando Maran che alla vigilia ha definito "strana" la sua parentesi in rossoblu ricordando solo i tanti casi Covid che falcidiarono la rosa tra ottobre e novembre, alla quale nelle prime due giornate sono mancati solo i punti, non certo le opportunità: "Hanno qualità col pallone, nei dribbling e negli ultimi trenta metri con giocatori che si infilano in area di rigore, ai quali dobbiamo fare attenzione. Non dovremo dare loro né tempi né spazi" avverte Blessin.

Un momento emozionale accompagnerà l'ingresso in campo delle due squadre, le cui tifoserie non solo sono gemellate ma anche accomunate da una figura storica di entrambe le compagini: i capitani entreranno in campo indossando una maglia col numero 6 e il nome della storica bandiera pisana e genoana scomparsa prematuramente a causa della Sla.

PROBABILI FORMAZIONI

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Ionita, Nagy, Marin; Morutan, Mastinu; Cissè. Allenatore: R. Maran

Genoa (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Gudmundsson; Coda, Yeboah. Allenatore: A. Blessin