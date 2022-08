Quiliano, a Tiassano raid vandalico sulle auto: rotti vetri e forzate le portiere (FOTO)

Vetri spaccati, portiere aperte, cavi manomessi e furti.



Questo lo scenario che è stato potuto appurare nel quartiere di Tiassano a Quiliano nel quale sono state vandalizzate una decina di auto parcheggiate nel piazzale di Via Vietta sotto Via Concezione.



Tra sabato e domenica scorsi sono state infatti colpite circa 7 macchine che ha subito la rottura dei finestrini, la forzatura delle portiere e i cavi sono stati manomessi con l'intento di poterle rubare.



Sui social è stato lanciato l'allarme e i cittadini, che hanno specificato che non si tratta del primo atto vandalico, chiedono l'intervento del comune per il posizionamento delle telecamere in zona o la chiusura del parcheggio per i non residenti.