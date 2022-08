Rifiuti abbandonati, transito di mezzi motorizzati senza targa e accensione fuochi: blitz delle Guardie WWF nel finalese, dieci sanzioni

Prosegue l’attività di controllo della Guardie del WWF sul rispetto delle norme ambientali in materia di tutela e salvaguardia del territorio. Domenica 28 agosto le Guardie WWF di Savona hanno accertato e contestato, presso i Prati di Ferrin sull’altopiano delle Manie di Finale ligure, diverse violazioni in campo amministrativo in materia ambientale a carico di soggetti fruitori delle aree prative. L’area è spesso meta di “merendini” con frequenti attendamenti, abbandoni di rifiuti, transiti e soste fuoristrada di mezzi a motore, accensioni di fuochi non autorizzati.

Dagli accertamenti svolti le guardie Ambientali-Venatorie del WWF Savona, hanno rinvenuto una situazione di alterazione dello stato dei luoghi dovuta alla presenza di diversi abbandoni di rifiuti e resti di accensioni di fuochi (in palese violazione in quanto vige lo stato di grave pericolosità), oggetto anche di precedenti accampamenti.

Durante l’attività di controllo che si è protratta in varie zone dell’entroterra del finalese (nei comuni di Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, Calice ligure e Vezzi Portio), le Guardie WWF Savona hanno inoltre accertato e contestato alcune violazioni amministrative per transito di mezzi motorizzati con targa asportata lungo il percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri. Le violazioni amministrative in materia ambientale accertate e contestate, sono state una decina, per un totale di alcune migliaia di euro di sanzioni.

Le situazioni di degrado accertate (rifiuti e resti di fuochi liberi non autorizzati), saranno oggetto di segnalazione agli enti competenti (comuni). Visto gli episodi simili già verificatesi in passato nella stessa area delle Manie, le Guardie WWF comunicheranno agli enti preposti la necessità di video-sorvegliare tali aree al fine di una migliore individuazione dei responsabili di tali comportamenti incivili.