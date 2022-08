"Il mare inizia da qui": ad Albisola la campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia dell'ecosistema marino

Ad Albisola Superiore in Via al Mare, la strada che da Corso Ferrari porta alle spiagge, sono comparse in questi giorni delle scritte sull’asfalto: "Il mare inizia da qui". Molti sono i passanti che si interrogano sul significato di tali scritte. Può sembrare incomprensibile ma, se si associa al fatto che tutte sono poste vicino ad un tombino, il significato appare chiaro: ogni tombino stradale confluisce in mare.

I rifiuti abbandonati in strada (mozziconi, involucri di caramelle, sacchetti con le deiezioni canine etc), saranno trascinati nei tombini dal vento e dalle piogge. I rifiuti di dimensioni maggiori (bottiglie, lattine etc) una volta appiattiti dal passaggio di auto e mezzi pesanti, possono finire anch’essi nei tombini. Non bisogna abbandonare nessun rifiuto, di qualsiasi dimensione esso sia. Anche un rifiuto piccolo come un mozzicone di sigaretta, unito a tutti i mozziconi abbandonati a terra dai fumatori, crea problemi enormi all’ecosistema marino. Tutti vorremmo una città pulita ed un mare pulito ma dobbiamo prima di tutto imparare a comportarci civilmente. Bastano piccoli gesti, perché con piccoli gesti si ottengono grandi cambiamenti se sono in molti a compierli.

La campagna di sensibilizzazione “Il mare inizia da qui” ha il patrocinio del Comune di Albisola Superiore ed è realizzata da Assonautica Provinciale di Savona nell’ambito del progetto “Proteggiamo il mare estate 2022”.