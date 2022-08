Arredo da Casa: l’ecommerce per l'arredamento rafforza la sua posizione sul mercato

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di acquistare mobili per la casa e per l'ufficio online, sfruttando la possibilità di trovare delle offerte convenienti e dei prodotti difficilmente reperibili nei negozi fisici.

Sul web, tra i punti di riferimento nel settore dell'arredamento spicca Arredo da Casa, e-commerce specializzato che dal 2017 si sta rendendo protagonista di una crescita costante di anno in anno.

Il rafforzamento sul mercato ha portato l’e-commerce a raddoppiare il fatturato e il numero di clienti anche quest’anno: si tratta di un traguardo significativo e importante, certificato anche dalle numerose recensioni positive e rigorosamente certificate presenti sul portale indipendente Feedaty.



Arredo da Casa: le ragioni della crescita sul mercato

Tra le ragioni della crescita di Arredo da Casa sul mercato è innanzitutto possibile menzionare l’ampia varietà di prodotti per l’arredamento presenti in catalogo, tutti contraddistinti da prezzi competitivi.

Nel dettaglio, lo store non propone solo articoli per arredare la propria abitazione, come cucine, consolle, camere e letti, ma ha anche una vasta scelta di soluzioni per l’ufficio, di serramenti e di porte. All'interno del catalogo dell’e-commerce, inoltre, è possibile trovare un’ampia gamma di mobili che non richiedono il fissaggio al muro e che presentano uno spessore di 18 mm.

Naturalmente è possibile orientarsi tra mobili e complementi d’arredo di differenti stili, dimensioni e tonalità, così da soddisfare le proprie preferenze dal punto di vista estetico e, al tempo stesso, valorizzare al meglio ogni genere di ambiente.

Arredo da Casa mette a disposizione anche prodotti in pronta consegna che sono disponibili per essere inviati all'utente nel giro di breve tempo. Pareti attrezzate per il salotto, cucine in stile moderno, armadi e letti sono solo alcune delle proposte che è possibile ricevere entro sette giorni lavorativi dalla data di presa in carico dell'ordine.

Un contributo importante per il rafforzamento della posizione sul mercato arriva senza dubbio dalle spese di spedizione, in quanto sono tracciate e gratuite in tutta Italia. In più, risulta molto apprezzato il fatto che gli articoli vengano imballati avvalendosi di soluzioni innovative e all’avanguardia, studiate appositamente per favorire la massima protezione dei prodotti ordinati durante il trasporto.



Arredo da Casa: un successo favorito anche dall’attenzione per il cliente

Tra le ragioni che stanno contribuendo di anno in anno al successo di Arredo da Casa è possibile annoverare anche il fatto che l’esperienza d’acquisto sia facile e veloce, grazie a un portale intuitivo e user friendly.

Inoltre, in caso di necessità è possibile ricevere supporto a 360 gradi, grazie alla presenza di un servizio di assistenza dedicato presente su diversi canali. Il customer service è infatti attivo sia telefonicamente, sia tramite e-mail e live chat sette giorni su sette, in modo da poter garantire un supporto costante al cliente per tutto ciò che attiene alla merce ordinata. È possibile contattare un operatore anche qualora subentrassero delle particolari necessità nel post vendita.

In aggiunta al servizio di assistenza, un altro aspetto molto apprezzato dai clienti è l'ampia scelta di metodi di pagamento. Oltre al versamento dell’importo tutto in un'unica soluzione, infatti, è possibile richiedere il contrassegno parziale oppure sottoscrivere un finanziamento a tasso zero. In alternativa, si può pagare in tre tranche tramite la carta di credito.