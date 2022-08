Cisano, grande successo per “Musica in piazza 2022”, nuove serate e prosegue fino all’8 settembre

Il successo della 3° edizione della Rassegna “Musica in piazza 2022”, organizzata dal comune di Cisano sul Neva e che ha animato piazza Gollo per tutta l’estate, con gli appuntamenti fissi del martedì e giovedì sera e alcune serate domenicali, ha portato l’amministrazione Niero ad aggiungere altre tre serate. Non sarà pertanto giovedì 1 settembre l’ultimo appuntamento, come da programma iniziale, ma giovedì 8 settembre.

Oltre alle serate già programmate di martedì 30 agosto, dalle 20, con il quartetto “Vico 28”, e di giovedì 1 settembre con il “Juni Swing Trio”, che torna a Cisano con le sue musiche swing e jazz, domenica 4 settembre si terrà il concerto “Geddo Live”, in calendario domenica 21 agosto ma, posticipato, a seguito di problemi di salute di un componente del gruppo.

I “Vico 28”, già ospiti della rassegna lo scorso anno, martedì 30 agosto, proporranno un repertorio pop-rock, riarrangiato in chiave acustica e alcuni brani inediti, tratti dai loro album tra cui “Un posto all’arte” e l’ultimo “Al Soldo” che tratta il tema della guerra, purtroppo, diventato nell’ultimo anno nuovamente di attualità per la guerra tra Russia e Ucraina che si consuma in ambito europeo e sta creando numerosi problemi economici anche per il nostro Paese, oltre alla carneficina e alla perdita di migliaia di vite umane che tutte le guerre provocano. La band è composta da Daniele Duccio al contrabbasso, Antonello Ravera alla fisarmonica e sax, Ivan Gallici alle percussioni e Giampaolo Cenisio al piano, chitarra e voce.

Giovedì 1 settembre, sempre alle 20, “Juni Swing Trio”, gruppo genovese formato da Eugenia Cuomo Ulloa (voce), Luca Terzolo al pianoforte e Matteo Minola alla batteria. Il Trio, torna a Cisano, dopo il successo degli anni scorsi, con il suo repertorio jazz, swing che spazia da Louis Armstrong a Carosone, accompagnando così con le loro sonorità suadenti e magiche i clienti delle attività di ristorazione affacciate sui “giardinetti” che fanno da cornice a piazza Gollo.

Domenica 4 settembre, a salire sul palco in piazza Gollo, saranno i musicisti Davide Geddo, Matteo Ferrando, Dario La Forgia, Mauro Vero e Andrea Leoncini a dare vita al “Geddo Live”. Geddo, artista di Albenga, dopo una lunga e formativa gavetta, ha da tempo riscosso l’attenzione e l’interesse della critica. Dopo l’album “Fuori dal comune” del 2010, disco introspettivo e di presentazione e “Non sono mai stato qui” del 2014, nel 2019 ha pubblicato il nuovo singolo “Su la testa” cantato con Folco Orselli , Federico Sirianni e Alberto Visconti. Nel 2020 è uscito l’album “Fratelli” presentato alla sede del Club Tenco.

Martedì 6 settembre, tributo ai Beatles con i “The Beatles beat Les Organ Trio”, con Mara Ciaiolo (voce), Gianni Daniello (batteria), Luciano Zaffalon (organo). Chiuderà la rassegna, giovedì 8 settembre, “L’Insolito Duo”, formato da Pippo Di Noto alla chitarra e Marco Garofalo alla batteria.