"FAI un giro in vigna". Alla scoperta di Bastia e del suo vino coi giovani della sezione Albenga-Alassio

Il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio sabato 3 settembre organizza una visita speciale a Bastia alla scoperta della produzione vinicola della piana ingauna.

È dalla consapevolezza del valore di questa realtà che i volontari del Fai hanno aderito al progetto “FAI un giro in vigna”, nato dalla sinergia tra i Gruppi FAI Giovani della regione che vogliono accompagnare giovani e meno giovani alla riscoperta del territorio, unendo natura, patrimonio storico artistico e cultura enogastronomica.

Il Gruppo ha scelto quindi come meta del suo evento il centro di Bastia e di collaborare con le conosciute Cantine BioVio.

I visitatori, guidati dai volontari del Gruppo FAI Giovani e dalla famiglia Vio, saranno accompagnati alla visita della vigna dell’azienda agricola, del centro storico della frazione. L’evento si concluderà con una degustazione di vini e prodotti tipici presso la cantina. Sarà dunque possibile indagare i segreti e le sfide della produzione, approfondire delle curiosità sulla piana di Albenga, senza dimenticare delle informazioni storico culturali di Bastia.

La visita ha l’obiettivo di recuperare il legame più profondo e diretto con il territorio attraverso le eccellenze che lo contraddistinguono, cercando di coinvolgere i giovani e avvicinarli alle iniziative del Fondo Ambiente Italiano.

“FAI un giro in vigna - Bastia e il suo vino” avrà una durata complessiva di circa 2 ore e mezza e sarà esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento posti, da effettuarsi sul sito: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/fai-un-giro-in-vigna-bastia-e-il-suo-vino-15492/.

È prevista la partenza alle 17 di un solo gruppo dinanzi alla Cantina BioVio. L’evento, che prevede le visite guidate alla vigna, al centro e alla cantina e si concluderanno con un assaggio di tre vini e di prodotti tipici, ha un costo di 20 euro per gli iscritti al FAI e 25 euro per i non iscritti.