Loano, a Verzi tornano la processione religiosa e la Sagra dell'Otto

Da giovedì 8 a sabato 10 settembre settembre nella frazione di Verzi a Loano si svolgerà l'attesissima “Sagra dell'Otto” promossa dall'associazione di volontariato Verzi Group con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La sagra, organizzata in occasione festa patronale dedicata alla Natività di Maria Vergine, si svolgerà nel giardino delle ex scuole elementari. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30. Il menù offrirà un'ampia scelta di specialità gastronomiche liguri.

Come di consueto, in occasione dei festeggiamenti per la Natività di Maria Vergine, giovedì 8 settembre si svolgerà la tradizionale processione religiosa.

Dopo la messa, in programma dalle 17, la statua della Madonna dell'Otto ed il piccolo Crocifisso partiranno dal sagrato della parrocchia, percorreranno le strade che collegano tra loro le varie borgate della frazione e infine raggiungeranno la piazza che ospita il monumento ai caduti.

La processione sarà accompagnata dal concerto itinerante dall'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata.