Nudo in autostrada, motociclista di 60 anni fermato dalla polizia

Gli agenti della Polizia ieri hanno fermato un motociclista di 60 anni mentre percorreva l’autostrada indossando solo il casco ed una canotta arrotolata.

Il sessantenne stava attraversando l’A10, nella tratta tra Genova e Savona. I militari sono intervenuti per fermare lo scooterista che, in caso di caduta, rischiava di farsi ancora più male.

Una volta fermato, l’uomo ha riferito alla pattuglia che stava “solo” raggiungendo una spiaggia per nudisti. Lui ora dovrà pagare una multa per aver messo in bella mostra le parti intime.