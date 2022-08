Incendi boschivi nell'albenganese, Sciuto (FdI) ringrazia gli operatori intervenuti: "Basta precariato, bisogna stabilizzare ogni risorsa strategica"

"Con questa lettera intendiamo esprimere vicinanza e stima verso tutti quegli operatori che si sono prodigati per gli interventi estenuanti di soccorso e spegnimento incendi che hanno interessato il territorio ingauno".

Cosi commenta Alfio Sciuto di Fratelli d'Italia, responsabile regionale dipartimento rapporti con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco: "Il servizio che ha visto come protagonisti i pompieri della caserma di Albenga, della Provincia e con l’aiuto anche dei Comandi delle regioni vicine, ha evidenziato come e quanto sia necessario investire senza alcun tentennamento per formare continuamente il personale in servizio, professionalità specifiche, capaci e mature, anche in situazioni realmente estreme per l’incolumità propria e altrui".

"Il dipartimento che ho l’onore di rappresentare, si augura e auspica che, pur riconoscendo l’enorme ausilio degli operatori a chiamata, figura indispensabile nel soccorso ma precaria, il settore possa essere presto da questi integrato a tempo indeterminato e quindi stabilizzati in quanto risorsa strategica, a cui fa riferimento non solo a seguito di sciagure ambientali come quella appena subita dal nostro territorio locale e nazionale, ma in permanentemente a tutela della sicurezza nazionale, specie in considerazione dei cambiamenti climatici violenti e devastanti di questi ultimi anni".

"Porgiamo dunque ai nostri vigili del fuoco, ai volontari dell’Aib, ai professionisti a vario titolo, ai carabinieri forestali, alle polizie locali interessate, alle forze dell'ordine intervenute, ai piloti dei velivoli speciali impegnati senza risparmio per questa occasione, l’augurio di un vero e proprio rinnovamento e ampliamento degli organici con figure non precarie e l’augurio di condizioni di lavoro più consone e adatte anche attraverso l’uso di dotazioni e strumentazioni nuove, nonché il nostro più affettuoso abbraccio e ringraziamento per quanto dimostrato; il valore di uomini e donne che hanno a cuore la propria missione, andando anche oltre le normali e non sempre congrue, regole contrattuali", conclude.