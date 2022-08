Sospensione interventi al S. Martino, Ghio (Pd): “Fatto gravissimo. Urgente un piano per garantire ai cittadini le cure necessarie”

“Quanto successo al San Martino, il principale ospedale della Liguria, dove sono stati sospesi per tre mesi gli interventi programmati per mancanza di infermieri è un fatto gravissimo che evidenzia come la destra non ha avuto in tutti questi anni, e non h ancora, una strategia per tutelare la sanità pubblica e renderla in grado di rispondere ai reali bisogni dei liguri”, così Valentina Ghio segretaria del Partito Democratico in Liguria e candidata alla Camera nel collegio plurinominale rispetto al caso dell’Ospedale San Martino e al blocco degli interventi programmati per carenza di personale.

“Il metodo della destra di smaltire le liste d’attesa dirottando soldi e persone sul privato ha dimostrato tutta la sua debolezza e inefficacia, rivelandosi solo un sistema che sta portando al collasso e allo smantellamento della Sanità ligure. E quanto accaduto al San Martino ne è la prova”.

“Come Partito Democratico riteniamo invece che sia indispensabile tornare a mettere al centro la Sanità pubblica, bene fondamentale per garantire la giusta qualità della vita a tutti i cittadini. A partire da un intervento straordinario per l’incremento del personale sanitario e dei medici di medicina generale, di cui c’è grandissima carenza. Bisogna rafforzare l’offerta sanitaria pubblica garantendo assistenza sul territorio attraverso l’incremento delle case e degli ospedali di comunità, fino alla realizzazione di un Piano sanitario straordinario per la Salute mentale, per promuovere strumenti di inclusione e garantire servizi più efficienti e in grado di far fronte ai bisogni di tutte le persone”, conclude Ghio.