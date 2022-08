Caduta pietre sulla spiaggia di Albisola, la Procura indaga i proprietari russi della villa sovrastante

Primi indagati per la frana che si è verificata sulla spiaggia libera di Albisola Superiore.

La Procura, che aveva aperto un fascicolo per disastro e lesioni colpose, ha iscritto sul registro i coniugi russi proprietari della villa che sovrasta proprio l'ultimo litorale albisolese.

Ieri in Tribunale a Savona sono stati ascoltati dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro le persone colpite dalle pietre crollate dalla massicciata, tre adulti e due bambini, due i feriti in maniera importante con fratture alla scapola (la mamma dei due bimbi) e ad una vertebra (il compagno). Illesi lo zio e i due piccoli di 9 e 11 anni. Tanta la paura per i 5 che la sera del 23 agosto stavano cenando sulla spiaggia.

Il sindaco Maurizio Garbarini dopo il sopralluogo effettuato la scorsa settimana sul posto dal pm, i tecnici di Fondazione Cima, i vigili del fuoco che aveva utilizzato i droni, la Guardia Costiera e la polizia locale, aveva interdetto prima solo il tratto del litorale "Angolo Azzurro" nella quale era avvenuta la frana e successivamente poi con un'ulteriore ordinanza tutto la spiaggia. In seguito era giunto lo stop anche alla balneazione nel tratto da parte della Capitaneria di Porto.

Il Pm Ferro aveva fatto prelevare il materiale caduto, sabbia e pietre, così da poterlo usare come prova da allegare per l'indagine.