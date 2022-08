Savona, lite per l'acquisto di un telefono: denunciato un uomo per lesioni aggravate

Ieri sera i poliziotti dell Volanti, nell'ottica dell’attività di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio avviato da inizio anno a Savona, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un uomo con l’accusa di lesioni aggravate.

Attorno alle ore 20 gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una violenta lite in strada tra due persone, nella zona di piazza del Popolo. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti sono riusciti ad individuare i protagonisti della vicenda. Uno di loro, a causa delle lesioni subite, è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Secondo la ricostruzione dei fatti la lite sarebbe nata per l’acquisto di un telefono cellulare. La persona indagata avrebbe reagito all'aggressione del contendente che, però nel contrasto, ha subito la peggio. Sono tuttora in corso indagini da parte degli investigatori per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

La Questura sottolinea come, ancora una volta, la rete della sicurezza “partecipata” grazie alle segnalazioni dei cittadini, ha permesso ai poliziotti delle Volanti di intervenire prontamente su situazioni di potenziale pericolo evitando conseguenze ulteriori. I provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile.