Savona, scontro tra una moto e un'auto in via Nizza: due feriti in codice giallo

Incidente nel pomeriggio odierno, intorno alle 17.30, nel tratto di via Nizza in prossimità del Mare Hotel, a Savona.

Stando a quanto riferito, una moto e un'automobile sarebbero entrate in collisione con una dinamica non ben chiarita, coinvolgendo due degli occupanti dei mezzi che sono rimasti feriti necessitando le cure del personale sanitario.

Sul posto sono così giunte due ambulanza, una della Croce Rossa di Vado e una della Croce Bianca savonese, oltre all'automedica del 118, che hanno soccorso in prima battuta le due persone prima di trasferirle entrambe in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

Il sinistro ha causato anche alcuni disagi al traffico, con gli agenti della Polizia impegnati a regolare il traffico oltre che a effettuare i rilievi del caso.