Riconoscere un casinò sicuro: perché è importante?

Quando si parla di gioco, dovrebbe essere implicito l’invito a giocare responsabilmente: purtroppo, non sempre si può dare per scontato questo assunto, e i casinò che realmente vogliono promuovere un’esperienza di gioco consapevole e protetta sono, se non rari, presenti in numero tutto sommato limitato. Da qui, deriva direttamente l’importanza di riconoscere i principali casino online sicuri, così da orientarsi con consapevolezza nel mondo delle sale da gioco digitali, evitando i pericoli che alcuni ambienti possono nascondere per il giocatore più impreparato.

La licenza ADM

Il primo elemento a cui prestare attenzione quando si vuole riconoscere un casinò sicuro è, senza ombra di dubbio, la licenza ADM, rilasciata appunto dall’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta dunque di un’autorizzazione rilasciata dall’ormai ex AAMS, che si occupa, per conto dello Stato, di riconoscere e autorizzare i soli casinò che rispettano dei precisi criteri in termini di sicurezza delle transazioni, trasparenza, tutela della privacy dei giocatori e promozione del gioco responsabile.

Dietro questi elementi si celano quei rischi che, al contrario, possono interessare un giocatore registrato su un sito non approvato dall’ADM: transazioni poco sicure, che possono mettere a rischio il conto di gioco dell’utente stesso; nessuna trasparenza sugli algoritmi che regolano i giochi, che possono anche essere ritoccati per garantire un più consistente afflusso di denaro verso il casinò stesso piuttosto che vincite più equamente distribuite tra i giocatori; vendita di dati personali a soggetti terzi senza autorizzazione dell’utente; pubblicità aggressiva per invitare il giocatore a giocare sempre di più.

Si capisce dunque che uno dei primi passi per accertarsi di stare giocando su un portale autorizzato deve essere la ricerca, in cima o in fondo alla pagina del casinò online, del logo ADM, accompagnato dal corretto numero di licenza. Si può comunque procedere anche al contrario, visitando il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e consultando la sua lista di portali autorizzati.

Le caratteristiche di un casinò digitale sicuro

Per riconoscere un casinò sicuro, quest’ultimo deve avere delle precise caratteristiche, cui si somma il possesso della licenza ex AAMS. Tra questi requisiti, spiccano certamente i seguenti:

Dominio.it, che garantisce la ricaduta del portale nella sfera d’azione del legislatore italiano.

Menu facilmente accessibili e in lingua italiana, così da facilitare e agevolare la navigazione dell’utente.

Pubblicità estremamente limitata, così da non invogliare l’utente a giocare più di quanto non desideri, nel rispetto delle regole del gioco responsabile.

Servizio clienti facilmente accessibile, tramite telefono, mail o chat istantanea, e disponibile in un gran numero di giorni e fasce orarie.

Soltanto il rispetto di queste condizioni può influenzare positivamente il giocatore, che può dirsi più tutelato soltanto registrandosi su un portale che presenti tutti gli elementi elencati. Infine, chiude la lista un elemento esterno al casinò, come le recensioni che altri utenti hanno lasciato sulla sala da gioco stessa: se queste sono positive, si avrà un ulteriore elemento di sicurezza per il giocatore.