A Loano la presentazione de "Il manuale del giovane camallo"

Martedì 6 settembre alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione de “Il manuale del giovane camallo”, l'ultimo progetto editoriale dell'associazione “Due Zaini e un Camallo”.

Il nuovo progetto dell'associazione fondata da Luca Riolfo e Valentina Staricco è rivolto ai più piccini, per sensibilizzarli al rispetto della natura e dell'ambiente. Con una serie di fumetti creati dall'estro del fumettista Pietro Celestino Marengo, Luca, Valentina e la piccola Carolina guideranno i più piccini alla sensibilizzazione verso il bosco e l'ambiente che ci circonda. Un modo diverso per far avvicinare i bambini alla natura e cominciare a carpirne i segreti. Poche e semplici regole riportate in chiave fumetto che saranno poi a disposizione di tutte le scuole dell'infanzia e primarie dei Comuni che hanno scelto di patrocinare l'operato dell'associazione culturale. Interverrà l'amico Pietro Saccone, che rappresenta l'associazione “Io non ho paura del lupo”, il quale darà le prime importanti informazioni su come e perchè convivere con la presenza di questo affascinante animale.

L'appuntamento rientra nell'ambito dei “Martedì della Cultura”, gli incontri con gli autori promossi all'interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

I “Martedì della Cultura” fanno parte della rassegna “Libri Estate”, che ha la finalità di attivare il piacere della lettura attraverso l’ascolto delle parole, che da scritte si animano tramite l’incontro con chi le ha pensate e tradotte in libro. Accompagnati dalla conduzione puntuale e garbata di Graziella Frasca Gallo, sotto il grande tiglio nel ridotto del Giardino del Principe, nelle fresche sere d’estate i partecipanti riprenderanno il filo del piacere del leggere. Incontri per grandi e bambini per incontrarci e per crescere, perché la lettura ci unisce.

La presentazione è stata organizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano e l'Aps #cosavuoichetilegga. Dialoga con gli autori Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della Gazzetta di Loano.

L'ingresso è libero, i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme anticovid in vigore.