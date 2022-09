Al via a Cuneo la 16esima edizione di Mirabilia, 'Strange Beasts from Outer Space' (Gallery)

E' ufficialmente partita oggi, mercoledì 31 agosto, la 16ª edizione di Mirabilia - il festival dedicato alle arti performative, al circo contemporaneo, alla danza, al teatro, alla musica, ai laboratori, alle installazioni video e alle performance - dal misterioso titolo 'Strange Beasts from Outer Space'.

Dopo la recente conclusione del programma di eventi 'off' ad Alba, Busca, Vernante e Savigliano si parte quindi con il cuore della manifestazione, composto da 50 compagnie da Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, tre spettacoli in prima assoluta, cinque prime nazionali e oltre 90 repliche, per un totale di quasi 170 spettacoli di ogni dimensione. Un calendario ampio, che guarda a tutte le fasce di pubblico con spettacoli anche gratuiti che coprono intere giornate dal mattino sino alla tarda nottata.

Di seguito le parole di Fabrizio Gavosto - che nel corso dell'inaugurazione ha rivolto alla città un grande ringraziamento - , direttore artistico del Festival, raccolte a ridosso delle fasi di preparazione della sede di via Santa Croce:

La prima giornata di eventi ufficiali

L'apertura della manifestazione delle 17.30 è stata data in mano alla storica compagnia francese Trans Express; il loro spettacolo di 'Poupées Géantes et Tambours' ha trasformato via Roma in un enorme teatro d'opera itinerante.

Il taglio del nastro ufficiale si è poi tenuto alle 18.30 nella piazza antistante il teatro Toselli, alla presenza di Gavosto, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l'intera giunta, la parlamentare Chiara Gribaudo, Luca Chiapella di Confcommercio Cuneo, Giorgio Chiesa di WeCuneo, Elio Parola di Baladin, Daniela Salvestrin dell'ATL del Cuneese, Beppe Carlevaris di VisitPiemonte e Lucia Rosso, assessore del Comune di Busca."Bello che Mirabilia torni ancora a Cuneo, in un'edizione più libera di allargarsi, espandersi e muoversi - ha detto la sindaca - . La città è pronta ad accogliere l'evento con i suoi colori, le sue meraviglie e anche la sua 'follia'".

A seguire, all'interno del teatro, gli spagnoli della Compagnia Nueveuno Circo - eccellenza nell'ambito della giocoleria - hanno presentato 'Sinergia 3.0' (in replica anche l’1 settembre): uno spettacolo sorprendente, basato su una reinterpretazione del pensiero di Leonardo Da Vinci.

Alle 21.30 nei giardini 'Lalla Romano' lo spettacolo di CirkVost, icona francese del circo che offre nel suo repertorio sia grandi spettacoli di trapezio volante sia spettacoli più intimi e di ricerca. Presenta per l'occasione la prima nazionale di A-Tripik, uno spettacolo che unisce clownerie, acrobazia e polifonia vocale.

Eventi sino al 4 settembre, anche nel quartiere Cuneo centro

Il calendario completo della manifestazione si può trovare sul sito ufficiale www.festivalmirabilia.it.

Per l'edizione numero 16 torna l'associazione culturale COORPI, con una proiezione in lopp di una selezione di opere provenienti dall'edizione 2022 del contest internazionale di videodanza 'La Danza in 1 minuto'. E, in piazza Foro Boario - per tutta la durata del festival - il Microcirco 'Il paese dei Balocchi'.

Grande novità di questa edizione è il progetto 'Diagonale', che si propone di far sconfinare Mirabilia in altre zone della città. Nello specifico, una parte degli eventi sono quindi stati organizzati in diverse location del quartiere Cuneo centro come la prima assoluta di 'Suspended' di Isacco Basilotta.