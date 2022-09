Albenga, un residente: "Vadino è nel degrado e il comune non fa niente"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"L'altro pomeriggio ad Albenga c'è stato un fortissimo acquazzone e ahimè, dopo i disastri climatici a cui stiamo assistendo, non sarà certo l'ultimo. Alla sera sono sceso per gettare la spazzatura nei cassonetti della raccolta differenziata che si trovano in via Piave, di fronte all'ex caserma e a pochi passi dal distaccamento dei vigili del fuoco".

"Come ormai accade puntualmente negli ultimi mesi, sia il conferimento della spazzatura in questi cassonetti che il normale passaggio pedonale sono impossibili dopo le piogge, perché proprio di fronte si crea una grossa pozzanghera dovuta al cedimento del marciapiede pubblico. Qualche mese fa avevo anche scritto una mail al riguardo all'Urp del comune, ma con scarsi risultati. Se penso che pago circa 350 euro all'anno per la tassa sui rifiuti non posso che constatare una situazione desolante. Se poi volto le spalle a quei cassonetti e osservo i cosiddetti "giardini" che circondano il condominio antistante, la situazione di certo non migliora: erbacce e piante selvatiche sempre più alte, la presenza di topi e, di conseguenza, di qualche serpente che si nutre dei roditori. Anche in questo caso mi risulta che l'amministrazione comunale sia stata informata, sempre con scarsi risultati. Il tutto condito da un piano terra del condominio in questione in totale stato di abbandono".

"A questo quadro poco rassicurante vanno aggiunti le scorrerie di cinghiali che, anche di recente, hanno bivaccato in orario notturno nelle aiuole del quartiere e la consueta presenza estiva delle bottiglie di vetro abbandonate per terra in via Piave e via Michelangelo, corredata dagli schiamazzi notturni di giovani e maleducati frequentatori dei locali della zona. Benvenuti a Vadino".

Claudio Ferasin, Albenga