Rubavano da zaini e borse dei bagnanti. "Saccheggiatori di spiagge" del ponente fermati ad Albenga

Sono stati fermati e arrestati ad Albenga dalla Polizia Locale ingauna, due "saccheggiatori delle spiagge" del ponente.



L'operazione è partita a seguito della segnalazione alle forze dell'ordine di alcuni cittadini che avevano notato due uomini sulla trentina aggirarsi in spiaggia e avvicinarsi in maniera sospetta a zaini e borse lasciati dai bagnanti a riva mentre questi andavano a fare il bagno in mare.

Immediatamente gli agenti dell'ufficio sicurezza urbana, che quest'estate hanno già arrestato tre persone sorprese a rubare degli zaini denunciando inoltre due venditori abusivi con relativo sequestro di merce contraffatta nell'ambito del progetto "Spiagge Sicure", hanno dato il via a una rapida attività investigativa e d'indagine, anche grazie alla conoscenza approfondita del territorio, individuando i due predatori da spiaggia in zona Vadino.

Una volta fermati e trovati in possesso di due telefoni cellulari del valore complessivo di mille euro, diversi portafogli in pelle, contanti, documenti, occhiali da sole e tessere sanitarie (una risultata rubata alcuni giorni fa ad Arma di Taggia) li hanno condotti presso il Comando di Albenga e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.



Ai due stranieri, con precedenti specifici in materia, è stata applicata la misura del divieto di dimora in Provincia di Savona.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: "I due soggetti fermati erano stati notati anche sulle spiagge di altri comuni limitrofi, ma grazie alla conoscenza del territorio, la capacità investigativa e il rapido intervento dei nostri agenti sono stati fermati. Le attività di controllo del territorio e, così come è avvenuto durante tutta l'estate nell'ambito del Progetto Spiagge Sicure, sul litorale, proseguirà nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai molti turisti che hanno scelto Albenga come meta delle loro vacanze".