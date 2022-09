Voucher per i centri estivi, Rossetti (Pd): "Quasi mille famiglie escluse dall'assegnazione"

“Quasi mille famiglie rimaste escluse dall’assegnazione dei voucher per i centri estivi per mancanza di fondi. Il bando regionale ha previsto una dotazione finanziaria di 3milioni di euro suddivisi tra bambini e ragazzi da zero a 17 anni, per agevolare le famiglie in difficoltà sostenendo le spese. Peccato però che la cifra stanziata dalla Regione si sia dimostrata completamente insufficiente a rispondere ai reali bisogni delle famiglie liguri, visto che 949 minori non hanno avuto il riconoscimento del voucher per mancanza di fondi, anche se le loro domande erano ammissibili”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo che sono state pubblicate le graduatorie delle domande per i voucher centri estivi 2022.

“Per l’ennesima volta l’assessora Cavo annuncia misure a sostegno delle famiglie ma poi nei fatti i fondi stanziati sono sottostimati. Se si vuole promuovere così l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, allora la Regione è sulla strada sbagliata. Presenteremo un'interrogazione urgente nel prossimo consiglio per avere delucidazioni e per capire se la Giunta vorrà aggiungere risorse per soddisfare tutte le richieste. D'altronde da anni si sa la stima del numero di domande che vengono presentate, farsi trovare impreparati dimostra semplicemente la mancanza di una programmazione", conclude Rossetti.