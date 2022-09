Cresce l’occupazione in Liguria: + 2,8% nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo 2021

Continua la ripresa dell’occupazione in Liguria: secondo il Bollettino Statistico del mese di agosto 2022, il numero totale degli occupati nella nostra regione, al primo trimestre 2022, è pari a 584.318 unità (erano 565.149 al primo trimestre 2021). Il tasso di occupazione è pari al 62,7%: una cifra che segna un aumento pari al 2.8 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Sempre al primo trimestre 2022, il tasso di disoccupazione regionale si attesta al 9,4%, in discesa rispetto al 10,6% del primo trimestre 2021, con un calo pari all’1,2%.

Il tasso di inattività diminuisce passando dal 32,8 del primo trimestre 2021 al 30,5 % del primo trimestre 2022.

Nel periodo 2018-2022 i tassi di occupazione, disoccupazione ed inattività presentano per la Liguria valori quasi sempre migliori rispetto alla media nazionale. A livello nazionale, il tasso di occupazione 2021 è del 58,2%.

“In particolare - spiega il presidente della Regione Liguria – nel 2021 i livelli di occupazione liguri seguono il trend positivo nazionale ma con incrementi ancora più marcati, superando i valori pre-Covid del 2019: il tasso di occupazione nel 2021 in Liguria è infatti del 63,5%, contro il 63,2 del 2019 e il 63 del 2018. Si tratta di numeri che certificano come, dopo i lunghi, complessi mesi che abbiamo vissuto a causa dalla pandemia, la Liguria abbia decisamente e definitivamente imboccato la via della ripresa e della ripartenza. Anche per quanto riguarda il Pil, la stima a livello regionale per il 2021 si allinea al dato nazionale, pari a 6,6%. Allo stesso modo le previsioni per il 2022 prospettano una Liguria in linea con la crescita a livello nazionale, con il Pil in crescita del 2,9 %. Per quanto riguarda invece il PIL Pro Capite e la produttività la Liguria si assesta, in entrambi i casi, sopra la media nazionale”.

Il PIL Pro capite 2021 in Liguria era di 30.809 euro, quello italiano 28.418. La produttività 2021 a livello nazionale era di 64.829 euro, quella ligure 66.068 euro.