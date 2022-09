Millesimo, la Croce Rossa inaugura ambulanza e autorimessa

La Croce Rossa di Millesimo inaugura una nuova ambulanza (Ford Transit 4x4) e l'autorimessa. L'appuntamento è fissato per oggi, sabato 3 settembre, in piazza Pertini presso la S.O.A.M.S.

Questo il programma: ore 14 ricevimento consorelle, autorità e partecipanti; ore 15 saluto del presidente e delle autorità; ore 15.30 premiazioni croci di anzianità; ore 16 benedizione dell'ambulanza e autorimessa; ore 17 rinfresco.

"Oggi sarà un giorno speciale per la nostra comunità e per tutto il territorio - commenta il sindaco Aldo Picalli - Un momento particolare per celebrare la donazione di questo automezzo che entra nella flotta delle ambulanze della Croce Rossa di Millesimo. Ringrazio tutti i volontari che si prodigano per la nostra sicurezza e per le vite di tutti noi".