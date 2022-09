Sicurezza nei luoghi di lavoro, condiviso un verbale d’intesa in Prefettura

Condiviso uno verbale specifico d’intesa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento è stato approvato a conclusione di un ciclo di riunioni della sezione “Sviluppo economico e attività produttive” della conferenza permanente istituita presso la Prefettura, alle quali hanno preso parte i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, nonché i rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato “Riviere di Liguria” e della Sezione provinciale dell'Unione Industriali, i referenti delle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inail, dell’Inps, della Capitaneria di Porto e del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Come si ricorderà, la conferenza permanente è un organismo istituito dalfart. 11 del decreto legislativo n. 300/1999. con la funzione di coadiuvare il Prefetto nel coordinamento delle attività degli Uffici periferici dello Stato e nei rapporti di collaborazione con i rappresentanti delle Autonomie locali. Si articola in quattro sezioni, corrispondenti ad altrettante aree organiche di materie, che sono, oltre a quella prima citata, "Amministrazioni d'ordine’, "Territorio, ambiente ed infrastrutture” e "Servizi alla persona e alla comunità”. Il verbale di intesa recepisce, in particolare, le risultanze degli approfondimenti condotti dalla predetta Sezione “Sviluppo economico ed attività produttive”, richiamando l’esigenza del pieno rispetto, da parte delle aziende e dei lavoratori, delle misure finalizzate a garantire le necessarie condizioni di sicurezza nei contesti lavorativi.