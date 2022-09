Finale, la comunità parrocchiale di Gorra festeggia il culto antico e radicato di Santa Rosalia

Grandi festeggiamenti a Gorra per la Festa di Santa Rosalia. Nella cappella dedicata in Contrada Bracciale questa sera (sabato 3 settembre, ndr) alle ore 20, verrà celebrata la Santa Messa da don Simone Ghersi, attuale parroco di Verezzi e futuro parroco di Gorra ed Olle.

A seguire la tradizionale processione per Bracciale, con grande fatica di uomini che portano in spalla l'antica statua, fino ad arrivare nella vecchia strada di Bracciale dove per poter passare è necessario abbassare la statua quasi a toccare per terra.

È una tradizione che rimane intatta da moltissimi anni e non si vuole cambiare il percorso. Come dicono dal paese: "Lo abbiamo sempre fatto! Lo facevano i nostri nonni e lo facciamo noi oggi".