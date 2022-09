"Mondi Paralleli" in anteprima al cinema: in 400 per il viaggio nel tempo di Rigliaco e Messina

E' arrivata ieri nella sala del "The Space porto antico" di Genova la pellicola in anteprima della "beta version" del film prodotto in Liguria. A giudicare dalle dichiarazioni e dalle critiche all'uscita della sala sette dei circa 400 ospiti accorsi al cinema, il film ha soddisfatto le aspettative, anzi, per qualcuno le ha anche superate.

E' stato un venerdì sera importante per il cinema ligure, non solo per l'entità del progetto ma per una trama in grado di valorizzare la storia e la cultura del capoluogo, Genova. Una storia di fantasia, è vero, ma ricca di citazioni e riferimenti alla storia e ai personaggi che hanno reso grande la Superba, dalle battaglie con Pisa alle diatribe tra le famiglie nobili; Doria e Spinola su tutti.

Parallelamente, la storia passa da Londra, anzi incomincia da Londra, il "presente" di "Mondi Paralleli". Azione, colpi di scena, odio e amore per il film che ha portato sul grande schermo Zuccarello, Campo Ligure, San Salvatore di Cogorno, Pentema e altri borghi simbolo della regione Liguria.

In sala, ad applaudire al termine del film, o meglio al "fine?" perchè chissà se ci sarà un continuo come lascia sperare la pellicola, personaggi di rilievo del settore come l'attore e comico Enzo Paci, il vicepresidente di Genova Liguria Film Commission Giorgio Oddone e l'assessore Paola Bordilli.

Non resta che attendere la fine dell'anno per aspettarsi la versione ufficiale del film, in distribuzione. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente un ottima visione, una promozione del territorio e di tanti talenti meritevoli di successo.